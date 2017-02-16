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里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬

2017-02-16

〔記者王俊忠／台南報導〕流浪動物救援協會南部分會徐姓女會長，不滿台南市中西區一位里長在巷內貼「此巷不能養貓，如發現養貓送辦，里長告知」。徐女在此巷與臉書貼文反擊：「里長白痴，餵養無罪，憑什麼送辦？」里長無法忍受被罵白痴提告，一審刑事以公然侮辱罪判徐女拘役30天；民事部分，徐女也要賠償2萬元精神慰撫金。

一審判拘役30天

該名里長指出，聲稱保護流浪動物的徐姓女會長，不滿他於105年4月間在中山路79巷內張貼「此巷不能養貓，發現養貓送辦，里長告知」的紙張，竟於4月22日晚間在公告紙張旁貼上「呸！里長，你憑那一條法律要法辦！白痴」。

其後，徐女於4月28日晚間在自己臉書相繼發表「這種里長，欺負愛貓，罵你～白痴剛好，憑什麼？餵養要送辦，我呸！餵養無罪，白痴里長，你知道嗎」的貼文。

里長強調，徐女罵他白痴，已公然侮辱其聲譽。刑事部分，去年8月，一審已用2條公然侮辱罪合併判徐女拘役30日，得易科罰金。民事部分，他要向徐女求償10萬元彌補其聲譽損失。

一審民事辯論庭，徐女未出庭為自己辯護，也未提出聲明書狀。台南地院法官審認，被告罵里長「白痴」、「白痴剛好」，明顯有輕蔑、嘲諷、鄙視，使人難堪的意涵，足以貶損里長名譽與社會評價，且是公開為之，確侵害里長名譽，衡量雙方社經相關條件，判徐女應賠里長2萬元，此案還可上訴。

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  • 南市中西區一名里長因在巷內貼禁養貓公告，被保護流浪動物的徐女罵白痴，經提告後，一審判決徐女拘役30天、賠償2萬元。（記者王俊忠攝）

    南市中西區一名里長因在巷內貼禁養貓公告，被保護流浪動物的徐女罵白痴，經提告後，一審判決徐女拘役30天、賠償2萬元。（記者王俊忠攝）

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