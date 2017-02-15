白內障術後視茫茫 小心角膜病變

2017-02-15

記者劉婉君／台南報導

動完白內障手術，視力卻逐漸模糊且眼睛疼痛？小心「人工水晶體相關之水疱性角膜病變」上身，據統計，全台50歲以上的人60%患有白內障、一年約有10萬人接受白內障手術，術後發生「人工水晶體相關之水疱性角膜病變」機率約為千分之一至萬分之一。

一名72歲男子，兩年前左眼曾接受白內障手術，近日視力又漸模糊，只看得到手在動，且伴隨眼睛刺激疼痛，經奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣診斷，為白內障手術後的「人工水晶體相關之水疱性角膜病變」，經局部給予降低眼壓、高張性眼藥水，配戴治療性隱形眼鏡後，症狀獲緩解，再進行角膜內皮細胞移植手術後，左眼矯正視力已回復至0.6，眼睛疼痛也獲改善。

張昱欣表示，白內障手術過程，難免會減少與傷害角膜內皮細胞的數目與功能，導致水分無法排出，角膜增厚水腫混濁，因而視力模糊，進而使得角膜上皮層破損突出，形成水疱，產生眼睛疼痛，如有類似症狀，應速至眼科評估。

張昱欣說，傳統眼角膜移植手術多施行全層穿透性角膜移植手術，將病人全層角膜置換移植，傷口及縫合範圍較大，恢復期需半年至一年，散光形成機會大，出血、感染與發生排斥機會也較大。新引進的角膜內皮細胞移植手術，由表層開小傷口植入內皮部分角膜，傷口小、縫線少，大幅降低手術併發症發生的機會，恢復期約需一至兩個月，散光形成機會也較小，其他因角膜內皮細胞病變造成的角膜混濁也適用。兩種手術均為健保給付。