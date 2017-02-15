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胸悶、呼吸喘、頭暈 心碎症候群 8成都是停經婦

2017-02-15

記者林惠琴／台北報導

一名40多歲的女性，一早起床，出現胸悶、呼吸喘、頭暈等不適症狀，察覺情況不對立刻就醫，經心電圖、心臟超音波與心肌酵素等檢查，均顯示有心臟缺氧、心肌梗塞的徵象，但進一步心導管檢查卻發現，心臟血管並無阻塞，原來是罹患「心碎症候群」！

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光表示，「心碎症候群」主要是暫時性的腎上腺素作用，因為心臟左下方的心尖無法正常收縮，導致心臟血管痙攣，進而出現胸悶、呼吸喘與頭暈等心絞痛症狀，此類患者約占缺血性胸痛病患的1%至2%。

侯甚光指出，心碎症候群患者逾80%是女性，以停經婦女為大宗，發生年齡多集中於40歲以上，病因主要與荷爾蒙有關，但氣溫降低影響血管收縮，發生機率一樣會增加，且生、心理壓力也是危險因子，由於現代人普遍壓力大，因此罹病患者有年輕化的趨勢，像是自己曾經收治一名21歲的男性個案，其餘像是飲食、用藥同樣可能是致病因素。

侯甚光指出，從去年12月迄今，北醫附醫已收治2例心碎症候群個案，由於症狀與心肌梗塞類似，臨床上必須透過心導管檢查才能確診，民眾很難自行分辨，建議若出現胸悶、呼吸喘、頭暈等典型心血管疾病的症狀，不論有無三高的危險因子，只要症狀維持半小時至一小時仍無改善，應該儘速就醫。

侯甚光強調，心碎症候群約半數患者可經由藥物治癒，但其餘半數會因暫時性缺氧，導致心肌受損，提高日後發生心臟衰竭的可能性，因此若有疑似症狀要提高警覺，不要以為休息一下沒事就輕忽，恐延誤就醫。

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  • ▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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