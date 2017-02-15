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防治禽流感 林聰賢籲避越冬養禽 業者：不可能

2017-02-15

〔記者林彥彤、洪美秀／綜合報導〕禽流感疫情延燒，養禽業者憂心中鏢，更擔心消費者不敢吃、導致價格下跌。新上任的農委會主委林聰賢昨強調，農委會已展開輔導政策，包括輔導業者避開越冬養禽，減少感染候鳥帶來的病原。中華民國養雞協會秘書長王建培直呼不可能，消費者冬天還是要吃禽肉、肉品加工業者也需要工作，牽涉層面很廣；學者則批不可思議。

林聰賢說明，由於這次疫情是來自越冬候鳥帶原，希望輔導養禽業者在候鳥越冬期間避免養禽，減少家禽暴露在戶外的機會，也希望所有養禽業者改在室內飼養。

中華民國養鴨協會理事長陳志成批評，現在PM2.5嚴重，難道政府要叫大家都不要呼吸嗎？政府該做的是檢視養殖環境，協助養禽戶提升設備。

學者批不可思議 不如把握時機全面禁宰七天

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，聽到農家出身的官員講出這樣的政策，感到十分不可思議。因為無論養雞或養鴨都是有延續性的，難道小雞可以養一下，冬天就不繼續養嗎？另外，改成室內養殖可以減少感染風險，但並不代表就完全沒有感染的可能。

賴秀穗認為，不如現在把握時機、全面禁宰七天，在此期間，感染的禽隻一定會發病，直接撲殺後，就可徹底防止病毒在地化。

農委會畜牧處副處長王忠恕回應說，政策主要方向是希望畜牧業者可以強化生物安全飼養，最壞狀況才是停養。

此外，王建培說，過去疫情大爆發時，消費者聞「雞」色變，造成雞肉價格大崩盤，衛生單位須站出來呼籲民眾：只要是熟禽肉，食用無虞。

林聰賢強調，市面上的禽體都是經過檢驗合格的，且由合法屠宰場宰殺，禽蛋及禽肉只要熟食，都不會有問題。

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  • 針對禽流感疫情，農委會主委林聰賢（左二）呼籲民眾勿恐慌，只要蛋肉都熟食，都不會有問題，市面上的禽體都是經檢驗合格宰殺的。（記者洪美秀攝）

    針對禽流感疫情，農委會主委林聰賢（左二）呼籲民眾勿恐慌，只要蛋肉都熟食，都不會有問題，市面上的禽體都是經檢驗合格宰殺的。（記者洪美秀攝）

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相關關鍵字： 不可思議 禁宰七天 禽流感 越冬養禽 農委會
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