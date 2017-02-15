玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨

2017-02-15

〔記者花孟璟、王涵平／綜合報導〕花蓮玉里三民養殖區一處養鴨場鴨隻，前天經農委會防檢局確診感染H5N6，防疫人員昨上午前往養鴨場進行人道撲殺，共處理二千六百八十六隻鴨。

包括疾管署、花蓮縣動植物防疫所、花蓮縣衛生局、環保局、警方及消防局、玉里鎮公所清潔隊等總動員，昨清早七點集結在玉里三民養鴨場，周邊道路還請警方協助拉起封鎖線封路。防疫人員以二氧化碳進行鴨隻的人道撲殺，並在養殖場後方挖巨坑，直接將死亡鴨隻焚燒後就地掩埋。

花蓮縣動植物防疫所表示，本月五日花蓮玉里三民養殖區田間小路，被賞鳥人士拾獲疑似感染H5N6高病原性禽流感的死亡幼鴨，花蓮縣養殖區就全面實施移動管制。但在移動管制前就已送往宜蘭屠宰的近四千隻鴨，前天檢體化驗報告出爐，確診為H5N6禽流感。養殖場業主原本自稱輸出到宜蘭後已「空場」，又翻供還有兩千多隻鴨，所以昨天執行撲殺。由於該養殖場契作老闆是宜蘭人，在壽豐、鳳林還有配合的鴨場，也將密切監控並追蹤。

對於農委會防檢局第一時間將死亡幼鴨誤認為幼鵝，行政院長林全昨天表示，第一時間沒有經過仔細的ＤＮＡ驗證，就從外觀去判斷，顯然是個錯誤。不過，這錯誤不代表在禽流感防治上整個策略都是錯的，政府會全力防備禽流感。