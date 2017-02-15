快訊明華園愛的波麗路台中登場
玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
2017-02-15
〔記者花孟璟、王涵平／綜合報導〕花蓮玉里三民養殖區一處養鴨場鴨隻，前天經農委會防檢局確診感染H5N6，防疫人員昨上午前往養鴨場進行人道撲殺，共處理二千六百八十六隻鴨。
包括疾管署、花蓮縣動植物防疫所、花蓮縣衛生局、環保局、警方及消防局、玉里鎮公所清潔隊等總動員，昨清早七點集結在玉里三民養鴨場，周邊道路還請警方協助拉起封鎖線封路。防疫人員以二氧化碳進行鴨隻的人道撲殺，並在養殖場後方挖巨坑，直接將死亡鴨隻焚燒後就地掩埋。
花蓮縣動植物防疫所表示，本月五日花蓮玉里三民養殖區田間小路，被賞鳥人士拾獲疑似感染H5N6高病原性禽流感的死亡幼鴨，花蓮縣養殖區就全面實施移動管制。但在移動管制前就已送往宜蘭屠宰的近四千隻鴨，前天檢體化驗報告出爐，確診為H5N6禽流感。養殖場業主原本自稱輸出到宜蘭後已「空場」，又翻供還有兩千多隻鴨，所以昨天執行撲殺。由於該養殖場契作老闆是宜蘭人，在壽豐、鳳林還有配合的鴨場，也將密切監控並追蹤。
對於農委會防檢局第一時間將死亡幼鴨誤認為幼鵝，行政院長林全昨天表示，第一時間沒有經過仔細的ＤＮＡ驗證，就從外觀去判斷，顯然是個錯誤。不過，這錯誤不代表在禽流感防治上整個策略都是錯的，政府會全力防備禽流感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 約基奇大三元 炫傳球絕技
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 視察國圖南部館 林全盼4年完工
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 〈美味教室〉手感義大利麵
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- 一顆赤子之心的遠颺
- 雕塑家李良仁逝世 作品全國看得到
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislature to broadcast sessions live from Friday
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
- 自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 春藝草地音樂會 重溫「阿瑪迪斯」震撼
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nangang crash death toll rises to 33
- 遊覽車超速 翻車害33命
- 姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
- 台積電配現金股利7元 歷年最高
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 【蝶戀花遊覽車死亡車禍效應】勞局盯司機工時 籲勿過勞駕駛
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 機場捷運 明起開放自由試乘
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：玉里禽場確染H5N6 撲殺2686隻鴨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分