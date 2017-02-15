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嘉義東石出海口 驚見20多袋死鴨

2017-02-15

〔記者林宜樟、林惠琴／綜合報導〕H5N6禽流感疫情升溫，全台已有花蓮縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣和台南市五縣市確診。其中，嘉義縣前天白天傳出有私宰烏骨雞染上H5N6，晚間海巡署副瀨漁港安檢所又通報發現東石鄉副瀨村六腳大排出海口有廿多袋、七十餘隻死鴨，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員到場進行消毒，昨一早將死鴨運至鹿草焚化場銷毀，檢體送驗，並追查鴨隻來源。

憂防疫漏洞 家畜所追查來源

嘉義縣政府前晚獲報，指東石鄉副瀨漁港安檢所旁海邊有廿多袋死鴨，防疫人員到場，發現每袋約有三至五隻不等成年鴨，屍體已發臭。死鴨隨後予以銷毀，檢體則送驗；防疫人員研判，死鴨可能是從六腳大排上游一路流到出海口，退潮後，擱淺在岸邊。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖說，任意棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法處六千元以上三萬元以下罰鍰；情節重大者將移送地檢署嚴懲，最重可處五年以下有期徒刑，併科罰金三百萬元；如果追查到丟棄鴨屍的飼主，將依照動物傳染病防治條例，裁罰五萬至一百萬元。

由於H5N6禽流感有禽傳人風險，疾管署考量嘉義縣烏骨雞業者夫妻二月九日共同宰殺活禽時，並無任何防護，雖然尚無病症，仍決定給予抗病毒藥劑預防性投藥，也就是克流感七十五毫克早晚一顆、共計五天。這是此波疫情中，首度預防性投藥的個案。

疾管署統計，目前衛生單位追蹤H5N6相關接觸者共九十九人，包含宜蘭縣七十四人、花蓮縣一人、台南市十六人、嘉義縣八人，目前健康情形均良好，無人出現類流感疑似症狀。

另外，今年首例境外移入H7N9流感確定病例、高雄市六十九歲男性，病況仍危急，在加護病房持續搶救中，但列管追蹤十天的一四一名接觸者，無人出現類流感疑似症狀，昨全數解除列管。

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  • 防疫人員將棄置的死鴨運送到焚化場銷毀。（記者林宜樟翻攝）

    防疫人員將棄置的死鴨運送到焚化場銷毀。（記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義縣東石鄉副瀨漁港安檢所旁發現棄置死鴨。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣東石鄉副瀨漁港安檢所旁發現棄置死鴨。（記者林宜樟翻攝）

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