219高雄反空污大遊行 環團要求重訂PM2.5防制標準

2017-02-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕二一九我在高雄反空污大遊行即將舉行。環保署昨在高市舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，環保團體要求降低緊急防制啟動門檻，重訂空氣品質指標，拒當人體清淨機，還給大家乾淨好空氣。

惡化標準應下修為71微克

地球公民基金會要求修正空氣品質嚴重惡化標準，如PM2.5濃度下修為七十一微克／立方公尺，降低緊急防制啟動的門檻；還有民眾提出空品惡化時，公共場所升空污旗示警，大眾運輸設施應免費搭乘；傳統製香業者也到場聲明，強調支持減量，但不該被污名化，要求環保署訂定標準，兼顧環保及民俗信仰。

二一九我在高雄反空污大遊行總召陳淑樺表示，高市空氣污染嚴重，全年PM2.5平均值超過三十微克／立方公尺，是世界衛生組織標準值二倍，尤其PM2.5為一級致癌物，環保署訂定ＡＱＩ公告前未召開公聽會，違反行政程序要求重訂，拒當人體空氣清淨機，並邀請署長李應元參加二一九遊行。

台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕說，近二個月測量中南部室內PM2.5平均值達四十二微克／立方公尺，並現場檢測PM2.5達五十三微克／立方公尺，凸顯民眾長期生活在空污中。

中鋼煤礦砂應貯存室內

台灣要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊公布中鋼煤礦砂塵灰一共檢測出二十九種重金屬，包括鎘、砷等一級致癌物，只要東北季風一來，大林蒲鳳鼻頭家戶緊閉，擔心七十公頃露天設置的中鋼煤礦砂吹入室內，要求應室內貯存。