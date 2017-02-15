趁燈會漲5倍車資！小黃敲竹槓 虎尾到斗六索價2700元

2017-02-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕許姓男子十一日帶著媽媽及多位長輩到雲林虎尾賞花燈，晚上因接駁車擠爆加上天氣太冷，擔心長輩受不了，轉往高鐵雲林站搭計程車回斗六，沒想到短短十五公里竟被索取二千七百元車資，是平常五百元車資的五倍多。有縣民指出，計程車趁火打劫、敲竹槓的行為，已破壞雲林的形象。

因媽媽是總統蔡英文粉絲，許姓男子十一日下午四點下班得知蔡總統要到虎尾為台灣燈會開燈，特地邀媽媽及媽媽的友人去賞花燈，擔心塞車所以從斗六搭乘燈會接駁車，沒想到大塞車，接駁車抵達現場時已經八點多，總統早已離開。

一人付500元 載滿6人才要開車

許男表示，當天燈會人潮超多，擔心散場搭不到接駁車，逛一個多小時即離開，沒想到接駁車還是大排長龍，等了半小時前面還有一大群人，擔心長輩受風寒，於是帶著長輩走到高鐵站外，等了二十多分鐘還是等不到計程車，最後在招呼站旁的巷子內看到計程車。

詢問車資，司機竟要以人頭計算，到斗六一個人要價五百元，明知被敲竹槓，但因有年邁長輩加上天氣太冷，只好忍痛付錢，司機竟堅持要載滿六人才要開車，他們只有五人，不得已還多補二百元給司機，司機才同意開車，司機自稱來自台中，但沿途都走產業道路，半個多小時即到斗六。

未跳表收費 可向高鐵、縣府檢舉

對於民眾搭計程車被敲竹槓，高鐵公司表示，雲林站合約計程車都是跳表收費，若有違規者，民眾可以登記車號向高鐵檢舉，許男搭車位置並非合約計程車，多數是一般巡迴計程車。

雲林縣府工務處運輸科強調，縣內計程車依規定要跳表收費，該司機行為已明顯違規，呼籲民眾發現類似情況可向縣府檢舉，燈會期間也會加強稽查。