團訟強冠 求償2133萬判賠133萬

2017-02-15

〔記者黃建華、黃旭磊／高雄報導〕二○一四年爆發強冠公司販售劣豬油案，強冠公司董事長葉文祥刑事責任部分，去年八月二審遭重判廿二年，現上訴最高法院審理，台灣消保會另代理強冠案二三七名被害人提起團體訴訟求償二一三三萬元，高雄地院昨審結，判決強冠應賠償其中一六○人每人六千元至九千元不等，共計一三三萬一四○○元。可上訴。

160人獲賠 每人僅分6000到9000元

台灣消保會副秘書長徐邦瀚表示，對判決結果相當遺憾，會評估是否上訴，幫消費者爭取最大權益。

台灣消保會是在二○一五年七月間代理全國上萬名、近百所校園師生向頂新、正義、北海及強冠四家油商提告，每人賠三萬元，再加上消保法第五十一條規定的三倍罰金，提出每人九萬元損害賠償，合計卅七億元賠償金，並委任律師分頭向台北、彰化、台南及高雄等地法院提起團訟。

3811人與強冠和解 還沒拿到錢

其中，由高雄地院審理的強冠公司部分，主動尋求和解，去年七月經消保會居中協調，四○四八位消費者中共有三八一一位師生同意以每人六千元與強冠和解，總額約二二八六萬餘元，另有二三七人不願和解，堅持強冠公司應賠償每位消費者九萬元並交由司法判決。

高雄地院審理認為，這二三七人中有部分是素食者，另有一部份無法提出有食用強冠產製豬油的證明，剔除這些人後剩下的一六○人才可獲賠償。

法官依下肚黑心油量計算金額

法官依據每人食用的豬油產製品與吃下的劣質豬油含量多寡等標準，將一六○人區分為三類，第一類是吃下奇美熟水餃的十五位消費者，因熟水餃中僅水餃皮含有劣質豬油成分，損害較輕微，每人獲判賠六千元；第二類是吃到紅蔥肉燥的一○六人，每人八千四百元；第三類則是吃到香蔥麵包的卅九人，因麵包中使用劣豬油含量較高，每人九千元。

法院雖判賠，但徐邦瀚表示，和強冠和解的三千多人，至今根本未拿到和解金。

強冠於二○一四年底關廠，董事長葉文祥陸續資遣員工，新東家去年接手也生產油脂，員工說不知道前東家去處。