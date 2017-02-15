12年國教新課綱前導學校//屏縣來義高中 將設原民實驗專班

2017-02-15

〔記者林曉雲／屏東報導〕屏東縣立來義高中是12年國教新課綱的前導學校，為打造6年一貫排灣族中等實驗學校教育體系，今年8月新學年起將成立「原住民族實驗專班」，部分課程將採全族語及全美語教學，期待高三畢業生能達到原住民族語中級、全民英檢中級的標準，得以與世界各地少數民族交流。

教育部長潘文忠昨訪視屏東科大時表示，12年國教新課綱於107年上路，學校將有更多彈性教學空間；從103年起，已有45所高中、29所技術型及綜合型高中、74所國中小做為前導學校，試行新課綱。

前導學校之一的來義高中，包括高中部和國中部，共有501名學生，9成5是原住民，是全國最大的原住民學校。校長簡志明表示，學校願景是打造「部落中有學校，學校中有部落」，將開設的原民實驗教育專班，高一預計招收15至40人，107學年國一也將開始招生，學生上課地點將從教室拉到戶外。