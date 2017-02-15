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守候植物人丈夫 妻做巧克力告白
2017-02-15
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民李秀英的丈夫「阿光」，3年前因車禍成為植物人，入住創世基金會苗栗分院安養。李秀英不離不棄，工作之餘，都會抽空到院內替丈夫按摩、讀報。昨天西洋情人節，院方邀請巧克力業者指導李秀英製作「告白巧克力」送給阿光，夫妻倆也度過結婚31年來的第一次情人節。
首度情人節 妻喚夫早點醒來
李秀英在巧克力雲莊經理胡凱閎指導下，細心地把大湖鄉當季農產草莓擺在巧克力上，並用煉乳在巧克力上寫下「阿光情人節快樂」；院方另準備了玫瑰花束，由李秀英將這份情人節禮物，送給躺在病榻上的丈夫。
李秀英輕聲地在丈夫耳邊說：「阿光，我是秀英，情人節快樂！也希望你早日醒來。」雖然阿光沒有反應，但李秀英這段樸實、真誠的告白，讓在場人員都紅了眼眶。
院方表示，阿光入住植物人安養中心3年來，李秀英盡心照顧，得知夫妻倆從未度過情人節，於是規劃此活動，讓夫妻倆能浪漫一次。
胡凱閎得知後十分感動，一口答應創世苗栗分院的邀請，並捐出30盒巧克力禮盒，供苗栗分院義賣。
院長陳綠蓉感動地頻頻拭淚，她說，情人節是表達愛意的日子，植物人沒辦法說出感謝另一半的話語，但相信內心仍能感受到滿滿的愛意與祝福。基金會秉持著「救一位植物人，等於救一個家庭」的信念，邀請各界支持，愛心專線：（037）275-848。
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