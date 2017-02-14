外勞刺青想耍威 嚴重感染發燒發炎

2017-02-14

帶疤更威風？台中市一名印尼外勞，想在雙手手臂上刺青，不知去哪找到個天才刺青大師，刺青處嚴重感染，發炎、結痂，且皮膚滲出組織液（俗稱流湯），到前立委、醫師簡肇棟開設的診所求診時，還有發燒症狀，歷經2週約6次治療才痊癒，這名外勞自己也嚇到了，簡肇棟懷疑禍首是刺青器具沒有消毒乾淨，他建議未來還得篩檢是否罹患肝炎或愛滋病，剩下的刺青就不要繼續了。

簡肇棟說，這名外勞刺青處已嚴重感染，刺青龍鳳圖案的羽毛輪廓處結痂，大範圍皮膚感染且滲出組織液，10多天前首次求診時，還有感染引發的發燒症狀，清理傷口後，還要注射與口服抗生素，歷經近2個星期的醫治才痊癒。

簡肇棟說，過去常遇到的是穿耳洞感染，許多小女生在首飾店穿耳洞感染，至於這種刺青引發的嚴重感染，是首度遇到，懷疑禍首是刺青器具沒消毒乾淨，民眾刺青或穿耳洞等要多小心。

（文：記者記者張瑞楨）