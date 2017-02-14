摘蔥做蔥餅 交長推生態國旅

2017-02-14

〔記者甘芝萁／綜合報導〕觀光局將今年定為「生態旅遊年」。為推廣國內生態旅遊，交通部長賀陳旦昨走訪宜蘭三星鄉，親自下田拔蔥，學習製作蔥油餅等，將台灣在地農業的自然生態、人文環境推廣給全世界的觀光客。

賀陳旦表示，近年來「觀光」成為國家政策，但過去推展中國旅遊可能太集中、單一，對消費者體驗、業者創新都是很大的傷害，還可能不尊重環境或破壞生態；政院今年推動國旅卡一半金額用於國民旅遊，觀光局也將開發更多專屬台灣在地的特色旅程供國人選擇。