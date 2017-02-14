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《311廢核遊行》環團：先立法後選址

2017-02-14

〔記者陳炳宏／台北報導〕台電去年提出「無人島設置集中式貯存設施方案」報告，傳出篩選出四個候選場址，引發各地反彈。環團昨天對此呼籲，應該先制訂選址程序相關法令，並邀公民團體參與，再談核廢處置地點，而非政府黑箱作業決定。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台電之前就喊過要在無人島設置最終核廢料處置場，但環團認為不具體也不可行，雖然目前核廢料遷移技術不是問題，最重要是選址問題，到底哪個地方願意接受核廢料？政府重點應放在選址程序上，召開全國性的選址會議，用全公民討論的民主方式來制訂選址相關法令跟程序，才會讓地方心服。

全國廢核行動平台昨也在總統府前凱道召開記者會，宣布三月十一日在台北、高雄、台東同步舉行「非核低碳，永續能源」大遊行。

崔愫欣表示，每年廢核遊行訴求都希望核廢料的政策跟法令能盡快啟動，去年更在台東、蘭嶼、核一、核二、核三附近、各地核廢選址預定地，舉辦民間核廢論壇，希望政府可採納公民意見。如果沒有科學評估與完整民意參與，就是搞黑箱、欺壓候選場址弱勢，政府應先把選址程序、評估法令制訂好，再來談地點。

崔愫欣也強調，今年反核訴求除「非核家園」，也會加入更多廢核、低碳訴求，除了不要核電，也希望不管是地球暖化或空污問題都能一併反省，訴求整體能源轉型。

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  • 全國廢核行動平台邀請全民參與3月11日的廢核遊行。（記者王藝菘攝）

    全國廢核行動平台邀請全民參與3月11日的廢核遊行。（記者王藝菘攝）

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標題：《311廢核遊行》環團：先立法後選址


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