非法農舍不加稅 宜代理縣長：加強取締

2017-02-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長吳澤成宣布將在五月取消違規農舍房屋稅加價措施，遭外界質疑打臉前縣長林聰賢的政策，擔憂農地將失守。吳澤成昨受訪時強調，農地農用政策從未改變，只是回歸法制面將房屋稅加價與土地違規分離處理，之後會對農地未農用加強執法，可處六萬至卅萬元罰款。

「農地農用政策堅持到底，沒有改變！」吳澤成表示，會取消房屋稅加成加價措施，是因從去年開始，在政策執行的過程發生一些狀況，例如適法性爭議等，因此做了檢討，這些都是林聰賢縣長時期就開始討論，檢討相關的執行細節，沒有政策反覆與打臉的問題。

吳澤成說，由於原來的徵收程序是完備的，並未違反規定，因此之前加收的房屋稅不會退稅，維持原來既定做法，現在只是要經不動產評價委員會程序，針對執行面進行修正然後執行。

吳澤成指出，針對農地未農用部分，會依照區域計畫法及都市計畫法辦理，可處六萬至卅萬元罰款，縣府會加強執法取締，執行細節會請相關單位釐清，五月就要開徵房屋稅，不動產評價委員會三月份就會做出結果，這部分縣府會努力。

稽查力道若不夠 農地恐失守

不過，從事農作的綠黨中執委吳紹文質疑，縣府取消房屋稅加價，但未提出相關配套，雖稱要對農地未農用加強取締執法，但稽查力道若不夠，無法達到實際效果，農地恐因此失守。他認為縣府應連續裁罰，才能解決農地未農用問題。

在宜蘭開設「有田有米」工作室的小農吳佳玲說，房屋稅加價政策取消，失去農地農用核心價值，如果真是農委會主委林聰賢在縣長任內就討論的決議，那未來對於林聰賢主委的農地政策，就不必有任何期待。