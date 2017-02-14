| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 生活

非法農舍不加稅 宜代理縣長：加強取締

2017-02-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長吳澤成宣布將在五月取消違規農舍房屋稅加價措施，遭外界質疑打臉前縣長林聰賢的政策，擔憂農地將失守。吳澤成昨受訪時強調，農地農用政策從未改變，只是回歸法制面將房屋稅加價與土地違規分離處理，之後會對農地未農用加強執法，可處六萬至卅萬元罰款。

「農地農用政策堅持到底，沒有改變！」吳澤成表示，會取消房屋稅加成加價措施，是因從去年開始，在政策執行的過程發生一些狀況，例如適法性爭議等，因此做了檢討，這些都是林聰賢縣長時期就開始討論，檢討相關的執行細節，沒有政策反覆與打臉的問題。

吳澤成說，由於原來的徵收程序是完備的，並未違反規定，因此之前加收的房屋稅不會退稅，維持原來既定做法，現在只是要經不動產評價委員會程序，針對執行面進行修正然後執行。

吳澤成指出，針對農地未農用部分，會依照區域計畫法及都市計畫法辦理，可處六萬至卅萬元罰款，縣府會加強執法取締，執行細節會請相關單位釐清，五月就要開徵房屋稅，不動產評價委員會三月份就會做出結果，這部分縣府會努力。

稽查力道若不夠 農地恐失守

不過，從事農作的綠黨中執委吳紹文質疑，縣府取消房屋稅加價，但未提出相關配套，雖稱要對農地未農用加強取締執法，但稽查力道若不夠，無法達到實際效果，農地恐因此失守。他認為縣府應連續裁罰，才能解決農地未農用問題。

在宜蘭開設「有田有米」工作室的小農吳佳玲說，房屋稅加價政策取消，失去農地農用核心價值，如果真是農委會主委林聰賢在縣長任內就討論的決議，那未來對於林聰賢主委的農地政策，就不必有任何期待。

廣告
  • 宜蘭縣代理縣長吳澤成。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣代理縣長吳澤成。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宜蘭農舍 農地農用
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：非法農舍不加稅 宜代理縣長：加強取締


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.