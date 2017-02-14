開學…許厝童回本校 家長在分校抗議

2017-02-14

國中小學昨天開學，雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校學童一早搭專車到橋頭上課，家長則在許厝分校拉白布條抗議政府未審先判。他們要求在6月學期結束前給答案，否則不排除把學生帶回分校搭帳棚、自聘老師上課。

許厝五育分校主委許弘霖、縣議員林深表示，行政院安置沒有法源依據，將告行政院瀆職，並向監察院檢舉，也考慮發動大規模抗議。

雲縣府教育處長梁恩嘉指出，會持續與中央針對環境及孩童的健康做追蹤及監測，希望在安全無虞之下，讓孩子早日回分校上課。

（記者黃淑莉）