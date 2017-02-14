228連假要挪假 須勞資協商

2017-02-14

勞動部昨天提醒，勞基法僅規定228紀念日是勞工的國定假日，雇主應依法給假並給薪，至於27日上班日是否可挪移？則沒有規範。若民間企業要比照公務機關，18日補班，讓下週228可以連休4天，雇主須徵得工會或勞資會議同意。若未獲同意逕自調動，雇主除可處2至100萬元的罰鍰外，18日出勤還得依法支付勞工加班費。

勞動部也表示，若當年遇到多個調移上班日以達連續假期的情況時，雇主可以在一年之初，比對公務機關行事曆後，透過勞資協商會議一次性取得當年度所有連假的挪移同意。

（記者吳柏緯）