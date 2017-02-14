| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 生活

網路連當 中華電信:研議給補償

2017-02-14

中華電信昨天針對12日局部地區4G上網障礙近2小時，造成客戶不便表示歉意，並表示正與設備原廠廠商探討造成原因中。中華電信表示，此次依與客戶合約規定，雖應無須補償，但公司仍考量以適當的方式補償客戶。

此外，中華電信9日下午2點30分時，HiNet與Google間網路瞬斷，影響用戶利用Google帳號認證之相關服務如Gmail等，經中華電信緊急連絡Google進行參數調整，網路於當日下午3點20分逐步恢復正常。（記者陳炳宏）

廣告
  • 中華電信。（資料照，中華電信提供）

    中華電信。（資料照，中華電信提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華電信 當機 補償
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：網路連當 中華電信:研議給補償


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.