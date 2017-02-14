網路連當 中華電信:研議給補償

2017-02-14

中華電信昨天針對12日局部地區4G上網障礙近2小時，造成客戶不便表示歉意，並表示正與設備原廠廠商探討造成原因中。中華電信表示，此次依與客戶合約規定，雖應無須補償，但公司仍考量以適當的方式補償客戶。

此外，中華電信9日下午2點30分時，HiNet與Google間網路瞬斷，影響用戶利用Google帳號認證之相關服務如Gmail等，經中華電信緊急連絡Google進行參數調整，網路於當日下午3點20分逐步恢復正常。（記者陳炳宏）