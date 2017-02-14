中華電信傳工程弊案 包商涉賄造假遭約談

2017-02-14

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨立委林俊憲去年召開記者會，指控承包中華電信雲端資料中心的利晉工程公司，要求下游包商閤泰金屬簽假合約、作假帳，以利動用一千三百萬元行賄中華電信高層，換取工程展延及免罰廿多億元違約金；新北地檢署昨指揮調查局北機站，約談利晉總經理鍾鴻裕等人。利晉及中華電信人員均否認涉案，全案偵辦中。

去年十月間，林俊憲、北市議員王威中及閤泰金屬負責人孫念慈共同召開記者會，指控利晉工程要求承包外牆帷幕工程的閤泰金屬簽假合約、作假帳，由利晉匯一千三百一十二萬元工程款給閤泰，再由孫念慈領出轉交鍾鴻裕。孫當時說：「利晉的講法是，他們要付給中華電信高層！」

林俊憲表示，利晉涉嫌透過行賄，讓原本工期七百天、四十二億元的工程，前後展延七次共三百天，只追加四千六百萬元預算，原本違約金一天八百萬元，最後一毛未罰。中華電信及利晉均否認，利晉在網站發出澄清要孫念慈更正其言論。

檢調認為，鍾男等人涉犯偽造文書、商業會計法及證券交易法等罪，昨指揮北機站搜索利晉、閤泰及涉案人住處，傳鍾、孫等六人到案說明；檢調表示，將追查一千三百萬元款項流向及有無行賄一事。

利晉是知名建商，舉凡華碩、鴻海、宏達電等廠房、新店慈濟醫院、Bellavita精品百貨等均出自其之手。中華電信雲端資料中心號稱全台最大，耗資一百三十億元、耗時八年打造，去年七月才風光啟用。