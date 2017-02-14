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又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
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遊日出車禍 台師大女博士生不治

2017-02-14

〔記者呂伊萱、吳柏軒、姚介修、顏宏駿／綜合報導〕包括台灣師範大學環境教育研究所博士生徐子惠在內的四名台灣遊客，十一日晚間在日本自行駕車旅遊時，撞上路旁混凝土牆，坐在後座的徐女不幸斷魂，其他三人也受傷。

遺體已火化 家屬昨晚搭機帶回台

外交部指出，日本時間十一日晚上八時左右，一行人駕自小客車欲前往鹿兒島，卻在熊本縣宇城市公路一和緩左彎處撞上公路左側的混凝土牆。廿七歲的博士生徐子惠頭部遭到嚴重撞擊，在昏迷狀態下被送往醫院，週日中午宣告不治；另外三人分別在腰部與左肩等部位受到輕傷。日本警方仍在調查事故原因，駕駛也配合警方進行調查以釐清案情。

「我們回來了！」徐女的母親默念著。她是台師大的教授，與先生事發後趕往日本，昨日白天先在日本將愛女的遺體火化，晚間搭機帶回台灣，外交部、移民署、海關及華航都全程協助讓他們快速通關，移民署並為徐女的護照蓋章。

台師大主任秘書林安邦表示，校方將加強出國旅遊的安全宣導，若是開車遇到與台灣駕駛方向不同的國家，更要小心注意。另外也啟動專責導師、學務處等加強輔導。

女遇港鐵縱火案重傷 中州科大師生集氣祈福

至於上週在香港遭遇地鐵縱火受傷的彰化中州科技大學觀光與休閒管理系助理張欣茹，校方昨日齊聚在該校的淮園廣場前，透過繫黃絲帶與書寫集氣卡片的祝福方式，祈禱她能渡過難關。

觀光系二年級粘家瑜同學說，欣茹老師就好像是姊姊一樣親切，發生這件事真的很難過。校方表示，已透過立委協助家屬與傷患在港的醫療事宜及後續返台的照護，近期也會發動募款。

外交部再次呼籲，國人應注意海外旅行交通安全，並辦理相關保險事宜。

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  • 台灣遊客自駕遊日本發生車禍，造成1死3傷。（圖擷取自熊本電視台）

    台灣遊客自駕遊日本發生車禍，造成1死3傷。（圖擷取自熊本電視台）

  • 在日本九州車禍中不幸死亡的徐子惠，家屬昨晚已將其骨灰帶回台灣。（記者姚介修攝）

    在日本九州車禍中不幸死亡的徐子惠，家屬昨晚已將其骨灰帶回台灣。（記者姚介修攝）

  • 中州科大師生繫黃絲帶，為香港地鐵縱火案受傷的職員張欣茹祈福。（記者顏宏駿攝）

    中州科大師生繫黃絲帶，為香港地鐵縱火案受傷的職員張欣茹祈福。（記者顏宏駿攝）

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