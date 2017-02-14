遊日出車禍 台師大女博士生不治
2017-02-14
〔記者呂伊萱、吳柏軒、姚介修、顏宏駿／綜合報導〕包括台灣師範大學環境教育研究所博士生徐子惠在內的四名台灣遊客，十一日晚間在日本自行駕車旅遊時，撞上路旁混凝土牆，坐在後座的徐女不幸斷魂，其他三人也受傷。
遺體已火化 家屬昨晚搭機帶回台
外交部指出，日本時間十一日晚上八時左右，一行人駕自小客車欲前往鹿兒島，卻在熊本縣宇城市公路一和緩左彎處撞上公路左側的混凝土牆。廿七歲的博士生徐子惠頭部遭到嚴重撞擊，在昏迷狀態下被送往醫院，週日中午宣告不治；另外三人分別在腰部與左肩等部位受到輕傷。日本警方仍在調查事故原因，駕駛也配合警方進行調查以釐清案情。
「我們回來了！」徐女的母親默念著。她是台師大的教授，與先生事發後趕往日本，昨日白天先在日本將愛女的遺體火化，晚間搭機帶回台灣，外交部、移民署、海關及華航都全程協助讓他們快速通關，移民署並為徐女的護照蓋章。
台師大主任秘書林安邦表示，校方將加強出國旅遊的安全宣導，若是開車遇到與台灣駕駛方向不同的國家，更要小心注意。另外也啟動專責導師、學務處等加強輔導。
女遇港鐵縱火案重傷 中州科大師生集氣祈福
至於上週在香港遭遇地鐵縱火受傷的彰化中州科技大學觀光與休閒管理系助理張欣茹，校方昨日齊聚在該校的淮園廣場前，透過繫黃絲帶與書寫集氣卡片的祝福方式，祈禱她能渡過難關。
觀光系二年級粘家瑜同學說，欣茹老師就好像是姊姊一樣親切，發生這件事真的很難過。校方表示，已透過立委協助家屬與傷患在港的醫療事宜及後續返台的照護，近期也會發動募款。
外交部再次呼籲，國人應注意海外旅行交通安全，並辦理相關保險事宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 自由談》司法官請勿做扼殺改革的罪人
- 台灣隊赴澳終戰 陳冠宇今試手感
- 無花可疏 玉荷包產量恐腰斬
- （雲林）台灣燈會防意外 全面檢修線路
- 全押中國吃癟 關貿集品網收攤
- 國道翻車事件 北醫附醫3人傷勢不穩定
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 國道嚴重車禍 送三總患者生命跡象穩定
- 草屯富林路拓寬 預計6月底完成協議價購
- 賞櫻團車頂削掉 斷肢滿地 宛如煉獄
- 紡織Q1營收弱 Q2迎接庫存回補潮
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 30國佳麗 體驗宜市情人隧道
- 《自由廣場》八百壯士？搞錯對象！
- 實施制裁 川普政府好牌不多
- 合歡山雪季 20人疑高山症就診
- 夫冒充妻名義 設局騙取情夫財物
- 嘉市眷博用地荒廢 垃圾沒清
- 《自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- 帝寶劉媽媽之子 出庭否認肇逃
- 中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例
- 泰坦閉關躲情人 幻想和EXID跑趴
- 王明仁談地震預測 怨氣象局否定
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 〈12星座告白術〉Hi，我們在一起吧
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Kaohsiung mayor denies top office bid
- 網友爆蝶戀花曾丟包旅客 只給50元坐小黃
- 辦公椅競速賽 下月屏東比快
- 馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
- 遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 建20年未完工 福龍寶塔今法拍
- 募二手玩具 屏市物流中心開張
- 全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工
- 市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊日出車禍 台師大女博士生不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分