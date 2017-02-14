| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
 首頁 > 生活

難忘的寒假作業…這對姊妹單車環島成功

2017-02-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕一家四口完成難忘的「寒假作業」：一千零五十公里的環台路程。

高雄市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心雙胞姊妹，今年寒假在父親鄭政昇、母親林穗君陪伴下騎單車環島。旅途騎過東部蘇花公路，也曾夜騎摔車，姊妹完成任務後開心地說：「原來台灣最美麗的風景不在書本，都在腦海中。」

鄭氏姊妹為七個半月及八個多月早產兒，爸媽鼓勵她們多從事戶外活動鍛鍊體力。這趟旅程從鳥松國小出發，以每天騎八十公里的速度，往屏東、墾丁北上花東環台，但出發第二天就摔車。

鄭米雅說，這趟旅程為了趕路需要夜騎，因視線不佳，她與爸爸皆摔車受皮肉傷，但爬起來抹乾淚再騎，「每當想停下休息，就想起爸媽說要永不放棄。」

媽媽林穗君則因膝蓋不好，一度想要搭火車回家，姊妹體恤說：「我們會帶著媽媽的安全帽騎完，就像全家人在一起。」林穗君激動忍住淚水，打起精神再次向前。

林穗君說，平常靠游泳練體力，為實現全家夢想，半年前跟孩子騎車，全家有同心努力目標，「親子間行前討論行程，多了話題，過程遇到上坡、下坡、摔車、破胎等狀況，共同克服困難挑戰，真是最難忘的寒假作業。」。

姊妹去年十一月曾完成全國第一屆環大鵬灣獨輪車馬拉松賽，為加強環島體能，全家人從半年前循序練習，利用假日騎車，還訂下一天騎八十公里目標。

廣告
  • 鄭米雅、鄭雅心雙胞姊妹與爸媽完成環島作業。（鄭家提供）

    鄭米雅、鄭雅心雙胞姊妹與爸媽完成環島作業。（鄭家提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 單車 寒假作業 環島 雙胞姊妹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：難忘的寒假作業…這對姊妹單車環島成功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.