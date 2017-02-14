難忘的寒假作業…這對姊妹單車環島成功

2017-02-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕一家四口完成難忘的「寒假作業」：一千零五十公里的環台路程。

高雄市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心雙胞姊妹，今年寒假在父親鄭政昇、母親林穗君陪伴下騎單車環島。旅途騎過東部蘇花公路，也曾夜騎摔車，姊妹完成任務後開心地說：「原來台灣最美麗的風景不在書本，都在腦海中。」

鄭氏姊妹為七個半月及八個多月早產兒，爸媽鼓勵她們多從事戶外活動鍛鍊體力。這趟旅程從鳥松國小出發，以每天騎八十公里的速度，往屏東、墾丁北上花東環台，但出發第二天就摔車。

鄭米雅說，這趟旅程為了趕路需要夜騎，因視線不佳，她與爸爸皆摔車受皮肉傷，但爬起來抹乾淚再騎，「每當想停下休息，就想起爸媽說要永不放棄。」

媽媽林穗君則因膝蓋不好，一度想要搭火車回家，姊妹體恤說：「我們會帶著媽媽的安全帽騎完，就像全家人在一起。」林穗君激動忍住淚水，打起精神再次向前。

林穗君說，平常靠游泳練體力，為實現全家夢想，半年前跟孩子騎車，全家有同心努力目標，「親子間行前討論行程，多了話題，過程遇到上坡、下坡、摔車、破胎等狀況，共同克服困難挑戰，真是最難忘的寒假作業。」。

姊妹去年十一月曾完成全國第一屆環大鵬灣獨輪車馬拉松賽，為加強環島體能，全家人從半年前循序練習，利用假日騎車，還訂下一天騎八十公里目標。