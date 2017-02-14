學測國文作文全寫英文 0分再扣1級分
2017-02-14
〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心昨審議學測考生的違規懲處，統計今年竟有三人在國文及英文作文中違規作答，包括考國文科卻用英文字母亂拼，英文科則留下通篇中文，甚至還有人日文平假名、漢字與英文夾雜。三篇作文都被閱卷老師打零分，大考中心召開考試委員會討論，決議「加碼」扣減該科非選擇題答案卷一級分。
3篇作文違規作答 零分計算
大考中心副主任沈青嵩表示，今年首度有考生用英文字母作答國文作文，但仔細看都只是字母拼音，非通順語句文章。另有兩人的英文作文用其他語言作答，其中一人通篇中文，卻寫出不成文的「怪腳魚」等字詞，另一人則是用日文平假名加漢字，再夾雜英文單字書寫；三篇都被閱卷老師評為零分。
今年共有281件考生違規事件
沈青嵩說，依規定，非選擇題中不得書寫與答案無關的文字或符號，大考中心也不會幫考生翻譯，三份作文也被提報成違規卷，需另外懲處。大考中心也公布其他塗鴉考卷，如考生大剌剌寫「不會寫」三字，或是畫出卡通蜜蜂、山水畫等。經統計，加上異國語言作文三人，共有廿人因此違規，全都會被扣減該答案卷一級分，但不會扣到選擇題分數。
大考中心也統計，今年共有二八一件考生違規事件，比去年減少五十件，其中多數違規是應試中手機或手錶發出聲響，或是隨身攜帶行動通訊裝置，以及考試結束鈴響後仍繼續作答等。
考生起立再坐下 違規遭扣分
另有考生睡覺流口水污損答案卡被扣一級分；還有考生一度起立再坐下，也被認定違規扣一級分。
大考中心提醒，今年學測成績將在十六日寄發，有疑義者十七日上午九點到廿一日下午五點的期限內提出複查，方式是利用成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，到大考中心網站申請。
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