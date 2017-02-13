《愛肝加油站》常年捐血 怎麼還會得肝癌？

2017-02-13

文／許金川

Q：我的媽媽今年剛滿60歲，前幾天突然腹部劇痛、嘔吐，緊急至急診就醫檢查，沒想到肝臟竟然發現有一顆約9公分大的肝腫瘤，醫師診斷為肝細胞癌，且腫瘤破裂出血才會導致腹痛。

此外，醫師還診斷出媽媽有肝硬化，讓我們幾乎不敢置信。

因為媽媽長期捐血，已經捐了10多年，大約一年前還有去捐血，捐血中心的報告也都正常，而且媽媽還有B肝的表面抗體，為什麼還會罹患肝癌呢？

A：在過去只要沒有B型肝炎、C型肝炎及愛滋病，且肝功能指數正常，就可以捐血。不過，從民國102年2月開始，捐血中心仿效美國的做法將B肝病毒（HBV-DNA）、C肝病毒（HCV-RNA）及愛滋病毒（HIV）皆納入捐血者的篩檢項目，一旦驗出任一項病毒，就無法再捐血了。

可是能夠捐血又有B肝表面抗體，是否就表示肝臟健康一定沒問題？這倒不見得。這是因為人體產生B肝表面抗體的方式有兩種，一種是施打B肝疫苗產生的抗體，另一種則是曾經感染B型肝炎病毒，後來人體免疫系統戰勝病毒，而產生了B肝表面抗體，所以若沒有施打過B肝疫苗，卻有產生B肝表面抗體者，就表示曾經感染過B肝病毒。此時若進一步檢測核心抗體（anti-HBc），此抗體算是曾經感染B肝病毒的標記，幾乎都會呈現陽性。

因此，您的媽媽可能年輕時曾經為B肝帶原者，但B肝病毒後來自行痊癒了，所以B肝表面抗原消失且產生了B肝表面抗體，甚至連捐血中心都測不到B肝病毒，所以才能順利捐血。

不過，肝臟或許曾經因為B肝病毒作怪，引起肝臟反覆發炎，才會導致肝硬化。

肝硬化者是肝癌的好發族群，每年有5%的機率會長出肝癌。因此，凡沒有施打B肝疫苗，卻有B肝表面抗體者，還是別掉以輕心，應接受腹部超音波，確認一下肝臟有沒有問題，以確保肝臟健康。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。最新76期會刊內容包含「消滅C肝，全民動起來！」「肚子咕嚕叫，腸胃怎麼了？」「切肝與換肝，疑問大解答！」等。

許金川教授著作的《爆笑不爆肝—輕鬆掌握保肝知識》已出版，請洽肝基會或各大書店購買。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。