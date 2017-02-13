《謠言終結站》火鍋蟹肉棒 拆套煮更安心

2017-02-13

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

煮蟹肉棒時，外包裝的塑膠套到底要不要先拆掉呢？一派說法認為塑膠套加熱會溶出有毒物質，另一派則認為耐熱材質的塑膠套可以使蟹肉棒不會散開，保存鮮味？

食藥署表示，各種塑膠材質有其耐受溫度範圍。但塑膠類材質在高溫下結構相對較不安定，不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議料理前，拆掉塑膠套是最保險的作法。

食藥署科長黃維生說，塑膠耐熱溫度是一個範圍而非固定值，例如聚氯乙烯（PVC）耐熱攝氏60到80度、高密度聚乙烯（HDPE）耐熱90到110度、聚丙烯（PP）耐熱100到140度、聚碳酸酯（PC）耐熱120到130度，並不相同。

另外，有些蟹肉棒的生產商表示，外層的塑膠套是日本進口耐熱材質，一般加熱情況下使用沒有問題，但也有但書，因每個人烹煮與使用習慣不同，若需要長時間高溫熬煮，建議料理前拆掉塑膠套，才能無損商品美味。

不過，以往「蟹肉棒」成分多是魚漿，經食藥署要求正名，內容物沒有螃蟹肉，就會叫「蟳味棒」。