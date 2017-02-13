指甲「突然」黑一塊 多半瘀血不是癌
2017-02-13
文／江紀萱
「醫師，我的腳指甲突然間黑一塊，該不會是黑色素癌吧？」一名年輕女性走進診間，很焦急的把鞋襪脫掉，露出兩腳的大拇趾。
檢查發現，病患的兩腳大拇趾內外側靠近甲溝處有對稱性的色素。乍看是黑色，但用皮膚鏡仔細檢查後，其實是水滴狀的紫紅色沉積，越靠外圍越淡。
回溯病史發現，病患上星期曾爬山健行，但最近兩天才發現腳指甲變黑，診斷是典型的指甲下出血。
近年由於健康意識抬頭，加上不少名人和影星公開呼籲民眾自我檢查皮膚癌，因此常有患者至門診詢問指甲下出血的案例。因外觀呈深色在指甲上相對明顯，且邊緣不規則，更像黑色素細胞癌的表現。
詢問病史就扮演了很重要的角色。通常這類的病人出現症狀的前幾天有運動（爬山、跑步、打球），穿著新鞋或是楦頭比較窄的鞋子的病史。
之前門診也有年輕女性穿著新買的高跟鞋逛了一下午的街所導致。
好發位置為兩腳的大拇趾，顏色是深紫紅至黑色，外觀多樣，可以是水滴狀、輻射狀或線狀，邊緣較模糊，搭配皮膚鏡可更精確判斷。
若是指甲的黑色素細胞癌，通常病史不會如此快速出現，且多伴隨不規則的直線條紋，顏色深淺不一，甲緣出現深色擴散的痕跡，或是潰瘍流血的傷口。
指甲下出血為一自癒性疾病，如同皮膚的瘀青一樣，一段時間便會自己吸收代謝。民眾可以觀察出血部分是否有隨著指甲變長逐漸往外移動，如果「有」，就不須擔心。
喜歡登山或球類運動的民眾復發機率較高，應避免穿過緊的鞋子，或是全新鞋子從事劇烈運動，搭配較厚的襪子也可減低發生機率。
若是嚴重的外傷導致的指甲下出血合併血塊，產生腫脹劇痛，也可以請皮膚科醫師在指甲上打洞，讓裡頭的血水流出，有助減緩症狀。
（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）
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