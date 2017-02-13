4天2度大當機 NCC要查中華電

2017-02-13

〔記者陳炳宏／台北報導〕上週四跟昨天，中華電信一週兩次大當機，網友痛批，就算是網路流量暴增，設備無法負荷，但中華電信沒事先規劃、防範，就代表螺絲鬆了。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）發言人翁柏宗表示，今天將討論此事，也將請業管單位到中華電信調查、一週內完成報告，屆時會要求中華電信到會說明具體改善措施。

中華電信昨日下午三點４Ｇ設備出包，負責台北、新北、宜蘭地區用戶上網ＩＰ派送的ＥＰＧ（Evolved Packet Gateway）部分卡板發生障礙，影響部分４Ｇ用戶無法上網，到下午四點四十五分修復，才陸續恢復正常。

二月九日中華電信才因與Google間網路路由器訊息滿載之故，導致不管是固網或行動用戶，均無法登入Google帳號，包括搜尋、Gmail、網路影音Youtube無法使用，從下午兩點中斷到三點多，民眾罵聲連連。

中華電：將強化設備維護

翁柏宗說，到底中華電信是維運能力出問題，還是設備容量不足，中華電信都要上緊發條；中華電信協理沈馥馥表示，各設備的維護需要再強化。

業界資深網路規劃師表示，通常電信網路為求保險起見，重要設備會設置兩台，除分擔流量負載外，也做互為備援，但前提是設定正確，且平常就要演練，懷疑中華電信雖有機房人員監看，但缺乏實務操作經驗，才會第一時間沒有立即發現異常，且遇到狀況也沒法立即適當處理。