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台灣原創 動漫展「萌」芽

2017-02-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕第廿九屆開拓動漫祭昨持續散發台灣原創「萌」勢力，不少城市、商業公司皆採用動漫少女代言，如台南市就創造「府城少女小滿」，高捷一卡通也找來魔法少女代言創八百萬元商機，就連台灣獨有的「酒促妹」也被製成玩具公仔。今年開拓動漫祭約七萬多人次觀展，較去年成長一到兩成。

台灣萌帕茲（MOPETZ）公司業務經理林女惠說，「酒促娘小莓」是利用台灣熱炒店中的酒促小姐作題材，打造一比八比例的玩具公仔，成功吸引中國與日本買家目光，連法國、義大利都對「酒促娘」興趣十足。公司也另創「石虎娘茶茶」角色，把石虎擬人少女化，更與特有生物研究保育中心合作，宣傳動保觀念。

台南市府城社區文創發展協會也用動漫元素讓古城「萌化」，協會理事長陳信宇說，去年先與台南市觀光局合作，把赤崁樓擬人化為少女「歲星」，後再獲文化部補助，打造「府城少女小滿」，將古屋「窗花」、市花「蝴蝶蘭」及市鳥「水雉」等意象，化作小滿身上的服飾、髮型，而小滿之名則取自廿四節氣，象徵剛入夏早稻結穗的初收。

高捷一卡通票證公司也跟希萌創意行銷公司合作，打出「一卡通魔法少女iPASS」角色，一卡通公司企劃組管理員盧信達說，角色不只在卡片上，還有其他周邊商品，去年五二○推出至今，已創八百萬元銷售額，可見動漫元素的商機無限。

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  • 高雄捷運「一卡通魔法少女iPASS」，推出各式限量周邊，去年520正式發表以來，已衝逾800萬元銷售量。（記者吳柏軒攝）

    高雄捷運「一卡通魔法少女iPASS」，推出各式限量周邊，去年520正式發表以來，已衝逾800萬元銷售量。（記者吳柏軒攝）

  • 府城少女「小滿」，融入老屋窗花、市花蝴蝶蘭及市鳥水雉等概念。（記者吳柏軒攝）

    府城少女「小滿」，融入老屋窗花、市花蝴蝶蘭及市鳥水雉等概念。（記者吳柏軒攝）

  • 台灣全球獨有的「酒促妹」化身動漫萌少女公仔，打出中國、日本的銷售市場。（記者吳柏軒攝）

    台灣全球獨有的「酒促妹」化身動漫萌少女公仔，打出中國、日本的銷售市場。（記者吳柏軒攝）

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標題：台灣原創 動漫展「萌」芽


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