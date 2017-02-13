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大甲媽哭哭 遶境海報爆抄襲

2017-02-13

〔記者顏宏駿、歐素美／綜合報導〕今年大甲媽遶境進香活動定於國曆三月廿四日晚間起駕，網路上流傳一張遶境行程海報，讓住在彰化縣溪州鄉的平面設計師曾冠棕一看就「火大」。他指出，這張海報明顯是抄襲，抄襲的正是他在去年為高雄市政府文化局舉辦的「庄頭藝穗節」海報。他說，替神明做事，應該光明磊落，若一味抄襲，恐怕連媽祖都會哭泣。

曾冠棕說，前天晚間有位朋友透過網路把「鎮瀾宮遶境」海報傳給他，他一看非常震驚，因為這跟去年他為高雄市府文化局「庄頭藝穗節」設計的海報幾乎一模一樣。

他說，當初「庄頭藝穗節」設計的海報，是以一個月的時間跟主辦單位討論細節，再經近一個月的時間設計，不斷的修改，無數次的配色、組合，才有最後的成果。鎮瀾宮的海報設計，不管用色、字型和字的意義都與他的設計十分雷同，難怪網友諷刺說「抄得太像了」，他已與高雄市文化局商討，再作後續處理。

曾冠棕說，當他看到大甲鎮瀾宮的設計，實在「哭笑不得」，雖不是完全COPY，但抄也抄得「技巧一點」，怎麼圖形、顏色、位置和文字都那麼雷同。有人把兩者的設計PO上網，網友幾乎一面倒，認為鎮瀾宮的設計顯有抄襲之嫌。

信徒主動設計 鎮瀾宮：未授權

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，海報並非廟方設計，位於台南市的虹圖原創整合設計公司謝姓負責人，因是大甲媽信徒，主動熱心協助設計，並未經廟方授權，雖然對方是一番好意，但只要使用「鎮瀾宮」三字，一定要取得廟方授權。

謝男表示，他主動幫鎮瀾宮設計海報，當作「寄付」給媽祖的誠意，並未收費，他不知道「庄頭藝穗節」，也沒有看過原創設計，海報中的哨角隊等陣頭，都是自己畫出來的，沒想到會衍生抄襲風波，對廟方及原創者感到很抱歉。

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  • 設計師曾冠棕去年幫高雄市府文化局設計的海報。（記者顏宏駿翻攝）

    設計師曾冠棕去年幫高雄市府文化局設計的海報。（記者顏宏駿翻攝）

  • 設計大甲媽遶境海報的謝男，堅稱沒看過庄頭藝穗節設計。（記者顏宏駿翻攝）

    設計大甲媽遶境海報的謝男，堅稱沒看過庄頭藝穗節設計。（記者顏宏駿翻攝）

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