搶觀光財 藥妝店推小額退稅

2017-02-13

〔記者楊雅民／台北報導〕搶觀光商機，繼康是美之後，屈臣氏在台北、台中和高雄7家觀光人潮較多的門市設「小額退稅服務」，提供小額消費現場退稅服務。

屈臣氏表示，當日累計消費金額於2000至2萬4000元間，持外國護照、旅行證或出入境許可證正本，並出示發票及商品，即可在屈臣氏「退稅服務台」由專人辦理退稅。

康是美目前也在部份門市提供退稅服務，辦理退稅的消費金額同樣是2000至2萬4000元。

近年來台旅客數量直線上升，由於台灣商品品質優良、價格親民，觀光客來台最愛血拚購物，藥妝更是各國觀光客來台必買伴手禮。比如，中國客最喜歡胃散、一條根貼布、台製面膜、日系美妝；韓國客偏好黑人牙膏、衣物香氛袋。