衣架、手套應急 台醫機上救命

2017-02-13

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣醫師利用衣架、乳膠手套機智救美籍乘客一命！

台北榮總一般麻醉科主治醫師陳品堂，日前從美國搭機返台時，碰上因腹瀉而嚴重脫水的美籍男性乘客，他幫對方打點滴緩解症狀，卻發現器材不足。靈機一動，利用手邊的衣架代替點滴架、手套充當壓脈帶，順利完成任務。患者下機時開心向他道謝，他則慶幸能夠幫助別人。

「第一次在飛機上建立靜脈輸液！」陳品堂在臉書分享，他說，從美國搭機返台，機上廣播傳來需要醫師的訊息，原來是美籍男子上機後拉肚子四次、暈眩無力，已無法流利對話。

陳品堂請座艙長將病人移至商務艙，但要在晃動的飛機上，對於瀕臨休克的患者執行輸液，實在不容易，加上找不到點滴架、壓脈帶，處處是考驗。最後他只能運用衣架、手套，完成動作。

陳品堂解釋，點滴架的作用為架高點滴，以利液體順利流入靜脈，壓脈帶則是綁住吊點滴部位的上方，阻止血液回流、讓靜脈形成鼓脹，方便施針。

陳品堂說，患者後來意識恢復，開心向自己道謝，但拉肚子的問題可大可小，仍建議就醫。