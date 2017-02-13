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蚵價飆一斤240元 部分店家停賣蚵仔麵線

2017-02-13

〔記者陳燦坤、林彥彤／綜合報導〕受去年霸王級寒流，以及夏天颱風影響，鮮蚵產量銳減，價格飆升，目前每台斤產地價高達一八○元，零售價格更漲到二四○元，近廿年的最高價讓攤商大感吃不消，只能減量販售因應。

台灣美食蚵仔煎最近偷偷縮水；黃姓攤商透露，過去每台斤鮮蚵一四○到一五○元已是高價，但這陣子每台斤竟漲到二二○至二四○元，還不一定買得到。為避免嚇跑消費者，以往一台斤鮮蚵分煮十份蚵仔煎，如今只能分煮成十一份或十二份。

李姓攤商指出，以往還可以挖野生蚵降低成本，現在野生蚵數量也減少，只好暫停販售蚵仔麵線，改賣大腸麵線。

產地盤商坦言，相較去年產地價一台斤一五○元、前年一二○到一四○元，目前一八○元明顯偏高，但隨著春天到來，漸漸進入產季，價格將回復正常。

降價得盼三、四月產季

漁業署也說，二月開始，台南會有牡蠣產出，不過數量還不是很多，價格還是偏高，預計到三、四月，雲林、嘉義一帶相繼產出，每台斤價格應可再降廿到卅元。

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  • （記者陳燦坤攝）

    （記者陳燦坤攝）

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