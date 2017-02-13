今開學溫差大 好天氣到週五

2017-02-13

〔記者甘芝萁、謝介裕／綜合報導〕寒流來襲，玉山昨天凌晨再度飄雪，全台則發生多起因低溫而凍死的案例。今天是全國中小學開學日，今日起寒流逐漸減弱，但日夜溫差大，清晨仍可能出現十度以下低溫，早上出門仍需注意保暖。週二起則將轉為晴朗天氣，且未來一週各地高溫可達廿度以上。

寒流最冷時間已過

氣象專家吳德榮表示，昨天寒流強度雖小幅減弱，但因夜間長波輻射冷卻的效應，昨晨淡水低溫仍降至八．四度，台中市也僅有十．四度，台北市則由於近地層風比淡水強，破壞輻射冷卻的作用，最低氣溫僅降至十二．三度。

玉山昨凌晨零時五十分到三時十五分也再度降雪，積雪共二．八公分，排雲山莊一帶的山溝、步道，積雪甚至達四．五公分。氣象局表示，寒流最冷的時間已經過去，再降雪機率低，接下來氣溫逐漸回升，未來一週西半部都是晴朗好天氣，但要留意輻射冷卻效應造成日夜溫差大，東半部則有短暫陣雨。

吳德榮則指出，今天白天溫度會因寒流減弱而回升，但因長波輻射冷卻效應而抵銷，造成日夜溫差逐日擴大，今晨中部以北空曠地區仍可能降至十度以下。週二至週五天氣晴朗穩定，週六（十八日）又有一小股東北風南下，北台灣白天轉涼，北海岸、北部山區、東北部可能有局部短暫雨。