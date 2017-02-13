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教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作

2017-02-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學教育面臨轉型，清華大學校長賀陳弘認為，大學傳統多採「科系」主體，但國外運作是學院為主，台灣應加速轉變。教育部高教司長李彥儀則說，明年起預計推動的高教深根計畫，重要方向就是引導大學朝「學院實體化」進行，設計各式跨領域課程，幫助學生培育更多能力。

賀陳弘表示，國內大學的主要問題在於「系本位」，因早期大學法明定，大學設系所，並得設學院，是以科系作為本位，但與國外趨勢不符。幾年前法條修正改成大學設學院，得設系所，意圖改成「院本位」，但幾十年的傳統，加上教授若習慣系所的招生、空間、經費等規劃，恐怕難一時半刻瞬間改革。

雙專長跨領域人才不足

賀陳弘分析，系所單位小，師資平均十幾人，在產業的對準性不如學院強，跨領域的彈性也不夠。但若大學以學院為單位，就能在各式的人員、經費、空間、師資、招生名額等進行調度調整，國外一流大學都是如此做，因此學院也被稱為「校中校」。

賀陳弘認為，法規已變，但大學運作、過渡還沒完成，應該更積極、更快速。他舉例清大在七、八年前就推院學士班的招生，如今每個學院都有約二成是不分系學生，而且設定畢業須達雙專長；但他認為，並非單專長不好，而是目前雙專長的跨領域人才不足，才須改革因應。

學校自主設計跨領域課程

李彥儀認同大學人才培育需走向跨領域、跨學院，明年預計推「高教深根計畫」，重點方針就是希望引導大學走「學院實體化」方向，希望各校以學院為核心，設計跨領域課程，不要讓科系用太多必修課綁死學生。

李彥儀指出，因牽涉學校自主，不會強迫列為門檻，而是將學院實體化納為將來檢視大學辦學成效的檢核指標之一。過去兩年則鼓勵部分學校試辦學院實體化，可獲得招生上的鬆綁，都獲得不錯成效，未來將持續朝此方向前進。

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  • 清華大學校長賀陳弘建議大學應積極快速轉變以學院為單位，培養跨領域人才。 （資料照，記者洪美秀攝）

    清華大學校長賀陳弘建議大學應積極快速轉變以學院為單位，培養跨領域人才。 （資料照，記者洪美秀攝）

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