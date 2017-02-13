星期專訪─中研院士李琳山︰推動產業轉型 大學必修課程先鬆綁

2017-02-13

記者鄒景雯／專訪

中研院院士李琳山在接受專訪時指出，台灣產業要轉型升級，遭遇到許多瓶頸，推動國家發展的政府要創新，但是公務員無法落實執行，其中一個基本問題出在教育沒有轉型。

要解決這一個基本問題，第一步是大學各學系的必修課程要鬆綁，增加跨領域、跨院系的課程，讓學生有更多的學習空間。如果不即刻採取行動，台灣將沒有未來。

跨領域知識 已打破專業界線

記者問：您認為今天最需要的是什麼樣的知識？

李琳山：這是一個知識爆炸的時代，所有的知識瞬息萬變，而且一日千里。最簡單的一個例子，今天我們教一個研究生如何讀論文，與八年、十年前已經完全不一樣了。過去最好的方法是去讀期刊論文，因為這做得很完整、深入，可以學到很多。可是期刊往往需要一、兩年才會獲得刊登，如今早就覺得太慢、沒用了。

除了速度快，知識的來源極為豐富，所有東西都可以在網路上找得到，對任何人而言，彈指之間就可以得到。此外，線上課程現在極為豐富，而且是爆炸性的成長，真正要學的人，上網就可以聽到各種課程。例如，前不久有人提到蒙古草原上的小孩在聽ＭＩＴ（麻省理工學院）的課。

在這樣的環境之下，各種知識在自動流動、融合之中。各種跨領域的知識不斷出現，而且變成最重要的。例如有人看到一個問題，涉及Ａ領域與Ｂ領域的知識，而Ａ領域與Ｂ領域的知識都很容易取得，他就可以做中間的領域了。今天最大的顯學往往是跨領域而還沒有解答的，例如環保或能源。

因此，今天的各行各業，彼此間的專業界線被打破，需要突破原有的框框走出去。例如金融科技，過去的銀行，很多人排隊等待服務，今天在家裡、用手機就可以達到目的，銀行業務就改觀了。

許多新興產業也自動出現。YouBike就是個成功的例子，腳踏車產業原本只是做腳踏車賣給人家而已，今天在台北市，有多少個YouBike的據點，每個點要放多少部腳踏車每天都可收費，這是個多大的市場，因此有中央操作系統去掌握所有的資訊，是以網路為基礎的腳踏車產業。

至於未來的產業，更可以想像。例如自動駕駛的汽車，全世界多少的汽車公司與團隊都在研發。未來很多事情，可能由機器來做會比人來做得好。因此，產業常常要突破其原來的框架，最後能成功的新興產業可能都是整合性很高的，不只是領域業別的整合，也包括跨國的整合。整合性越高的賺越多。

讓學生學會摸索 發展最適合的路

問：在這種情況下，該如何培育人才？

李：在這樣的世界，每一個人的生涯發展有千千萬萬條路。每個人最適合的路都不一樣，要看每個人最擅長的、有興趣的、他的背景與各種條件的配合，每個人有機會去自己摸索出一條最適合的路來。

這件事情要如何做到？我認為，大學要教的是，讓學生學會自己去摸索，自己去學會他要學的東西。打個比喻，我們要讓學生會讀天下的文獻，第一他要會ＡＢＣ的字母，第二要會查字典，第三要知道文法，第四要知道如何找文章，第五要會選有助於他的文章來讀。學校如果教會了這些事情，年輕人照理就有條件去摸索他自己的路，也就是有夠多的自由度、靈活度，去思考、判斷，看到問題、解決問題，從而自行發展。

我的母校史丹福的老師，很久以前就有一個說法，說他們的教育是Ｔ字型的。中間這一直，要深，在你的專業領域要有夠深的基礎，上面這一橫，要廣，相關的領域都要會。

必修課太多 製造制式機器人

問：我們的教育體系是這樣嗎？

李：假設一間綜合性大學，有十個學院，七十個學系，籠統說就是把天下學問分成七十大塊來教。今天年輕人需要的知識都是不一樣的，絕對不只有七十塊。七十個系這個觀念，可以想像可能是四十年前從國外引進的。但世界已經完全不一樣了。今天也不見得可以再按照七十大塊的方式，就可以培養出最有競爭力的人。

我未必知道很多領域學系的課程，我猜有的學系或許做得不錯。但顯然有許多學系有問題，規定要學太多的必修課，學生因而沒有餘力去培養自由度、靈活度。

這是一個很嚴重的問題。在我看來，七十個系訓練出來的，就像製造出七十種機器人。意思是，機器人可以做什麼事，是我們灌給他的。每個人都有制式的能力，但他們不見得能做別的事，並做得很好。

這個問題，國外早就發現，而且早已採取很多方式在改變。例如，大一不分系，大二、大三才慢慢決定要讀哪個系，這就不是一開始就分成七十個系。這樣做，到了畢業的時候，專業學分一定修得比較少，我們常常覺得這樣不好，因為學得不夠多，但是這是增加學習彈性的方法。又如，他們把課程改為結構式、分組的；鼓勵學生去學跨領域、跨院系的課。課程與學分儘量鬆綁。

國內不是沒有一些調整，例如讓學生晚一點再決定選系，轉系的空間變大一點，可以雙主修，可以修輔系，甚至通識教育，都是想做類似的事情。但是這些可以發揮的效果有限，常僅止於少數人。

一些國外教授說，將來很自然的趨勢可能是課程網路化、院系虛擬化。又如我們的學生去ＭＩＴ、劍橋念博士時，都會發現他們的博士課程並沒有要求要修多少學分，修不修課隨你，因為那些內容學生自己會學。有人會問學生到那裡去幹嘛？這些學校說他們提供一個環境，讓大家與世界上最厲害的老師及學生在一起學習，在互動之中，刺激個人的靈感思考，這才是學校所提供最重要的訓練。

人家是這樣子做，而台灣則有幾個難以克服的框架。第一個框架是院系領域的教授名額與學生名額固定且僵化，過了十年之後情況已經不同了，這個領域很多人要學，但是還是只有這些教授與學生的名額，一大堆學生擠破頭學不到，若干領域可能不再有這麼多學生想學，但也還是有這麼多的教授與學生的名額，等於勉強學生去上這些教授的課。在國外也有這樣問題，然而人家比較彈性，例如很多學生想修這堂課，就把老師的名額擴增，反之課沒人要修，例如修課人數未達五人不能開，又如老師連續兩年開不出課來，就要減薪，他們也會鼓勵老師移動，去改開學生想修的課，有很多辦法。

第二個很嚴重的盤根錯節就是，多少年來我們學術界培養出來一種觀念：重研究、輕教學，所謂重研究就是數論文篇數，以此評鑑教授該升等或得獎，評斷這個系好不好，於是太聰明的人就發明讓博士生論文計點的方法，寫出多少論文、達到多少點就可畢業，導致老師很喜歡收博士生，因為收了一個就可保證有多少篇論文出來，照我的解讀就是老師的懶惰。老師就輕鬆了，反正學生會好好寫出來，因為他要畢業。這樣的結果使得學生成為論文產生器。同時老師認為研究才是最重要的，教學只是義務。至於教得好不好、學生有沒有學到，沒有人在管。有人教了成功的課，我們不覺得有什麼了不起，因為他的論文篇數比我少，最後得獎的是我。這也使得老師不想下功夫去開新的課，只要繼續開熟悉的課，就可以混過去了。老師也不喜歡發展新領域，因為又累又不易寫出論文！這是台灣教授與國外教授很大不同，在國外有新領域出來，很多老師會跳進去，台灣教授則多喜歡留在原來的老領域。

第三個很嚴重的問題是招生，學校的主事者與老師花很多精神在想如何搶比較好的學生進來，因此招生的方法改來改去，各種思考在角力，學生當然就成為白老鼠，真是非常不幸。

教育不轉型 難帶動產業升級

問：這造成了什麼後果？

李：學生之中有本領的，一個是用腳投票，一個是用手投票。用腳投票就是大學畢業後無論如何要到國外去念書，或是有些課我沒興趣，根本不去上。用手投票就是自己上網找資料自己學。但是這些年輕人才是我們的未來，如果不解決他們的困難，台灣會沒有未來。

首先，我們經常說產業轉型升級，但遭遇很多瓶頸，一個基本原因是：教育沒有轉型，沒有升級。產業要轉型靠的是人才，如果我們的人才是用七十種課程，訓練出七十種機器人，這樣的人進入產業，要帶動產業轉型與升級當然是辛苦的。

此外，國家發展是靠著政府的公務員在推動，政務官當然可以有創新思考，但是執行要靠文官體系來做，然而這些公務員也是從七十個系訓練出來的，所以所有的政策最後要靠這些機器人來做，這使得很多事情很難發展。很多很好的政策，最後很難落實。

當產業無法轉型升級，社會沒辦法進步，國際的競爭會從國外進來搶占市場，我們是擋不住的。

不即刻改變教學 台灣沒有未來

問：那怎麼辦？

李：大學各學系的必修課程要鬆綁，鐵定是第一件事情。如果每個學系仍然規定一定要修滿這麼多學分，那麼訓練出來的就是有一樣的制式能力的人！必須改變教學，增加跨領域、跨院系的課程，讓學生有更多的學習空間，培養出自由度、靈活度。如果連這都做不到，那就什麼都做不到了。教育是很漫長的過程，我們今天覺得還不錯，是因為幾十年前的教育在當時還不錯，當時訓練出來的人撐住今天的場面。外面的變化非常快，時間是不會等人的。如果不即刻採取行動，我們會沒有未來。