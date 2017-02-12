太冷不想出門 總急診人次少2成

2017-02-12

記者吳亮儀／台北報導

寒流來襲，中央氣象局氣象預報，前天晚上到昨天是最冷的時候，醫院也擔憂就醫急診人數增加；不過根據衛福部統計，這兩天急診就診人次反而減少，僅是平常的8成左右，但心血管疾病等重症患者增加。

根據健保統計全國就診人次，前日為1萬2975人次，9日為1萬3332人次，而上週同期（3日）達1萬6108人次，減少兩成左右。醫事人員推估，大概是天氣太冷，都不想出門看病了。

不過，心血管疾病患者就診人次反而增多，台灣高血壓學會理事長王宗道說，這幾天心肌梗塞患者增加2到3倍，有高血壓病史者，也有3到5成有血壓過高情況，為心血管疾病發病高危險群，所以一定要記得每天量血壓，掌握血壓的變化。

北醫附醫急診醫學科主任侯甚光說，寒流來的這幾天心血管疾病等重症患者增加一倍以上，他也擔心，接下來幾天還會有更多類似患者就醫。

侯甚光說，以北醫附醫的重症患者從原來的2成增加到3成以上，且多是以心血管疾病患者為主，也提醒民眾，這類患者發作時的時程很快，多是急性發作，呼籲若家中長輩或患者一有不舒服，最好儘快就醫。

心肌梗塞求診增近3倍

侯甚光表示，這幾天最好注意「溫差」，例如不要從溫暖的家裏很快就走到寒冷的戶外，溫差太大，身體會負荷不了；另外，也要注意剛起床時的保暖，根據統計，起床時，因一下子溫差大，胸口常會不舒服，最好快加件衣服保暖。