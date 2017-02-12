高雄提燈遊街 萬人擠爆愛河畔

2017-02-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「元宵夜，高雄燈會藝術節舉辦萬人提燈大遊行，高市府準備了5萬盞「旺來雞」小提燈，並展開提燈大遊行，從愛河畔走到鹽埕區。不少人更等到午夜12點，前往高雄港邊欣賞長達20分17秒的「大港花火秀」精彩煙火，度過燦爛元宵。