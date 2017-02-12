苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍

2017-02-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗特有元宵「（火旁）龍」系列活動，昨晚在苗栗市河濱公園進行「（火旁）龍之夜」，9支龍隊分3組接受2萬串鞭炮狂轟猛炸，神龍在煙硝瀰漫中擺動、舞躍，宛如遨遊九重雲霄。

（火旁）龍活動是展現客家龍文化的重要指標，神龍遊庄護佑地方，是支撐客家人在新的一年繼續打拚的精神力量。

（火旁）龍之夜結束後，最後的化龍返天儀式定於13日晚間9點，於苗栗市五文昌廟舉辦，屆時將先焚香祝禱、上奏表章，待吉時一到請龍神返天，整條龍以龍尾為底，再依龍身一圈一圈向上纏繞，把龍頭擺放在正中央，再點燃火炬，由最下方引燃龍身，讓火燄慢慢向上竄升燃燒，慢慢將龍身化盡。