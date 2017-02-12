| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍

2017-02-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗特有元宵「（火旁）龍」系列活動，昨晚在苗栗市河濱公園進行「（火旁）龍之夜」，9支龍隊分3組接受2萬串鞭炮狂轟猛炸，神龍在煙硝瀰漫中擺動、舞躍，宛如遨遊九重雲霄。

（火旁）龍活動是展現客家龍文化的重要指標，神龍遊庄護佑地方，是支撐客家人在新的一年繼續打拚的精神力量。

（火旁）龍之夜結束後，最後的化龍返天儀式定於13日晚間9點，於苗栗市五文昌廟舉辦，屆時將先焚香祝禱、上奏表章，待吉時一到請龍神返天，整條龍以龍尾為底，再依龍身一圈一圈向上纏繞，把龍頭擺放在正中央，再點燃火炬，由最下方引燃龍身，讓火燄慢慢向上竄升燃燒，慢慢將龍身化盡。

廣告
  • （記者蔡政珉攝）

    （記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵 客家 苗栗火旁龍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.