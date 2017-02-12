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野柳神明淨港 七旬嬤「零度」跳水

2017-02-12

〔記者林欣漢／新北報導〕有百年歷史的「野柳神明淨港文化祭」昨天盛大登場，剛好遇上今年入冬以來最強寒流，體感溫度僅有○度，二百五十名勇士扛著神轎，無懼低溫躍入野柳港祈福，七十一歲的阿嬤吳李麵、六歲的張紘語也跳水求好運，為傳統活動增添熱血氣氛。

吳李麵連續六年參加神明淨港活動，也參加泳渡日月潭八年，她說，身體絕對沒問題，淨港除了求平安，也表達對神明的敬意。張紘語也是第二年參加，直說：「好玩，想要再跳一次。」

除了跳海淨港、神明過火等傳統儀式，主辦單位今年還在會場做了重達一噸、直徑三公尺的千人巨無霸開運海鮮飯，匯集野柳地方特色海鮮，搭配保安宮平安米，讓參加民眾吃進滿滿福氣。

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  • 二百五十名勇士扛著神轎，無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）

    二百五十名勇士扛著神轎，無懼低溫躍入野柳港祈福。（記者林欣漢攝）

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標題：野柳神明淨港 七旬嬤「零度」跳水


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