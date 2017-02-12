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台東炸寒單爺 外籍生肉身上陣

2017-02-12

〔記者黃明堂／台東報導〕來自十九國的一百位學生昨天到台東體驗炮炸寒單爺，學生分兩大陣營，雙方各有三兵將上陣扮肉身寒單，餘當炮手轟對方寒單，結果掀起數場混戰，炮火還在觀眾群中引爆，驚悚指數爆表。

台東市維持數十年的元宵聯合遶境是年度最重要民俗盛會。玄武堂今年第五年與普悠瑪扶輪社合辦全台外籍學生寒單體驗營，共有十九國一百位學生報名，加上工作團隊，總計有一百五十人。

接受炮炸肉身的寒單爺，赤裸上身，只著紅短褲，炮手則是手持炷香點燃排炮向寒單丟擲。在玄武堂團隊的指導下，外籍學生不分男女，進行實戰炮炸。

這場炸寒單原本規劃壁壘分明，甲方寒單上陣時，由乙方炮手擲炮，但有的因害怕，有的因太嗨，最後陷入混戰，炮轟起自家人。有的學生腳邊都是炮，嚇得雙腳亂跳，也顧不得手上的香點觸他人。但對觀眾來說，更恐怖的是這群學生丟的炮完全「不長眼」，有的就地爆炸，有的丟入觀眾群裡，每每引起驚慌。

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  • 來台外國交換學生昨天到台東體驗炮炸寒單爺，扮肉身寒單挨炸。（記者黃明堂攝）

    來台外國交換學生昨天到台東體驗炮炸寒單爺，扮肉身寒單挨炸。（記者黃明堂攝）

  • 來台外國交換學生昨天到台東體驗炮炸寒單爺，扮肉身寒單挨炸。（記者黃明堂攝）

    來台外國交換學生昨天到台東體驗炮炸寒單爺，扮肉身寒單挨炸。（記者黃明堂攝）

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