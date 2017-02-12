台北燈會遊行 西區化身不夜城
2017-02-12
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市西區元宵節化身不夜城，台北燈節嘉年華遊行昨晚7點於西門町封街登場，遊行隊伍包含高達8公尺的「萌版林默娘」、金光閃閃的大紅「日珥雞」、充滿普普風味的「世大運」等41組造型花車、60餘組表演團隊。紙風車劇團工作人員更裝扮成各形各色的「雞」隻們，熱情和民眾互動，人潮將西門町擠得幾乎動彈不得。今晚7點燈節閉幕，主燈「小奇雞」將有特別演出。
台北市長柯文哲說：「將燈節帶回舊城區，可以讓很多人重溫那個年代的回憶。」不少民眾也說，如果不是辦燈節，已經好久沒來西門町了。
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