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鹽水萬炮齊發 6人受傷

2017-02-12

〔記者楊金城／台南報導〕元宵夜，鹽水蜂炮火力全開，兩百座大、小炮城狂炸，蜂炮挾著火光和呼嘯聲飛射，震撼市區，讓十多萬犁炮民眾大呼過癮。

昨晚六點，分成五條路線的神轎從鹽水武廟出發遶境後，展開犁蜂炮，一座座炮城開轟，蜂炮咻咻從炮城竄出，大街小巷炮聲隆隆。昨晚九點，主炮城「金雞報喜慶元宵」施放，有煙火瀑布、高空煙火和六十萬支蜂炮傾巢而出，鹽水國中操場集中施放區現場被遊客擠得水洩不通。

截至昨晚十時，台南市衛生局統計有六人受傷：兩人擦傷，四人被炸傷眼部、手腳，傷勢較重的是卅五歲男子，上衣外套被蜂炮引燃起火，造成頸部、左手二度灼傷，另三人是外國遊客。

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  • 鹽水蜂炮昨晚火力全開，兩百座大、小炮城狂炸，市區巷弄炮聲隆隆。（記者張忠義攝）

    鹽水蜂炮昨晚火力全開，兩百座大、小炮城狂炸，市區巷弄炮聲隆隆。（記者張忠義攝）

  • 鹽水蜂炮昨晚火力全開，兩百座大、小炮城狂炸，市區巷弄炮聲隆隆。（記者張忠義攝）

    鹽水蜂炮昨晚火力全開，兩百座大、小炮城狂炸，市區巷弄炮聲隆隆。（記者張忠義攝）

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