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平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪

2017-02-12

〔記者林欣漢／新北報導〕「北天燈，南蜂炮」平溪天燈節昨晚在十分廣場登場，分八波施放共一千二百盞天燈到天際，現場擠滿數以萬計遊客，一睹天燈冉冉升空的美景，期許願望成真，場面熱鬧。

今年廿呎的「台日交流」主燈是由新北市平溪區十分國小與台北市日僑學校逾百名小朋友攜手繪製，燈面上精心繪製十分瀑布、野柳女王頭、淡水紅毛城及淺草寺、晴空塔等台日熱門景點。

新北市長朱立倫則在主燈上寫下「積善積福」，日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫寫下「敬天愛人，和顏愛語」，盼以觀光旅遊交流讓台日關係有更多的可能性及永續性，友誼長存。

「今年要嫁給你」、「身體健康」民眾將心願寫在天燈上，期盼能上達天聽。今年是雞年，主辦單位也準備一盞金雞造型應景主燈施放，遊客直呼可愛極了。晚間日本秋田縣大仙市準備了當地傳統天燈「太田火祭」，與台灣天燈相互輝映，點亮璀璨夜空，也讓民眾驚豔不已。

朱立倫表示，平溪天燈節邁入第十九個年頭，天燈節已從地方活動變成台灣十大景點，去年獲國家地理雜誌推薦為「全球十大最佳冬季旅遊」之一，也提升新北市在國際的能見度。

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  • 新北市政府昨日舉行「平溪天燈節」，晚上陸續施放八波天燈。（記者方賓照攝）

    新北市政府昨日舉行「平溪天燈節」，晚上陸續施放八波天燈。（記者方賓照攝）

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