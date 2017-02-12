台灣燈會雲林點燈 190萬人次湧入塞癱
2017-02-12
〔記者廖淑玲／雲林報導〕二○一七台灣燈會昨天登場，首日虎尾、北港兩燈區共湧入一百九十萬人次，現場人山人海。虎尾主燈區昨晚由總統蔡英文帶領民眾一起倒數點燈，晚會在五百秒煙火秀高潮中結束，但虎尾所有聯外道路隨之嚴重塞車，車潮與人潮直到接近深夜零時才紓解。
雲林主辦的台灣燈會有超過三千座花燈，一天也看不完。昨天下午一點四十分踩街開始，表演節目一場接一場，包括日本岩手縣鬼劍舞、華岡藝校、日本高知、名古屋、北海道yosakoi代表隊、霹靂布袋戲、十鼓擊樂團、朱宗慶打擊樂團，都帶來令人歡欣、震撼的表演。
晚間七點半，總統蔡英文、行政院長林全、雲林縣長李進勇等人共同點燈。
蔡英文肯定雲林縣在沒有台灣燈會之前，百餘年來就以燈會慶祝元宵節，如今台灣燈會總算回到台灣花燈的故鄉，也感謝一萬多名志工的投入。
蔡英文在致詞時，斗南林子里里長黃高明與多名民眾手持「執政無能」、「全民遭殃」布條抗議，還有人高喊「蔡英文下台」，引起騷動，旋即被警方驅離，拉扯過程中還有女警跌倒受傷。
雖有抗議，活動仍照常舉辦。主燈鳳凰來儀六階段主燈秀，隨著燈光變化，現場不斷響起掌聲。璀璨的煙火升空，更成為全場焦點，驚呼連連。
接駁車提前收班？ 「會把人載完」
點燈活動結束後，因退場人數太多，大家都動彈不得，還有民眾抱怨接駁車提前停駛。主辦單位說明，晚上八點後就沒有接駁車進場，但只要是在園區內的遊客，一定會載送完畢。
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