小病直奔大醫院 部分負擔最快6月漲

2017-02-12

小病別直衝大醫院看診！衛福部修改健保部分負擔規定，未經轉診就到醫學中心看門診，部分負擔得多付60元，急診檢傷分類3到5級患者將調漲100元，最快今年6月上路。

衛福部長陳時中昨天也提出以「轉診患者」優先的想法，相同病情的患者從基層經評估轉診到大醫院，可優先看診和住院，部分負擔費用也能減免。

衛福部公告，未來未經轉診就跑醫學中心門診，從現行要付360元，調整到420元；若經醫師評估轉診才到醫學中心，則只需負擔170元，到區域醫院部分負擔為100元。急診部分，檢傷分類在3到5級的患者，部分負擔從現行450元調漲到550元。（記者吳亮儀）