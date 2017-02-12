台塑化汽柴油 週一起降1角

2017-02-12

受美國原油庫存增加影響，本週國際油價下跌。台塑石化昨宣布，週一（13日）凌晨1時起，調降汽、柴油批售價格每公升各0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，下週92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、高級柴油每公升則為22.3元。

（記者張慧雯）