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FF開拓動漫祭 第一天擠進4萬人

2017-02-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「Fancy Frontier開拓動漫祭」昨在台大體育館登場，總計兩千兩百個攤位，創下活動舉辦十五年內歷史新高，不少人排隊等著入場，人龍長達一．五公里。主辦單位估算，昨約有四萬人次入場，比去年成長兩成，預估兩天活動將吸引七萬人次，擠爆台大體育館。

Fancy Frontier開拓動漫祭前兩年都在花博爭豔館舉辦，今年因為檔期、世大運等因素，重回台灣同人活動聖地台大體育館，吸引更多動漫迷朝聖，現場有角色扮演員（Coser）不畏低溫，換上精心製作的服裝和扮相，成為鎂光燈焦點。

扮演遊戲中「織田信長」角色的Coser Stay表示，過去是主動挑選動漫作品中喜歡的人物扮演，這次是由遊戲廠商直接指定角色，感覺相當特別。因此接觸這款手遊，發現織田信長「有一段悲傷的過往」。

「美男戰國～穿越時空之戀」描述戰國武將和穿越時空的現代少女的戀愛故事，廠商推出台灣限定商品，包含西裝武將立牌和徽章，預估兩天內就能完售。

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  • 開拓動漫祭揭幕，場內場外擠滿了動漫及角色扮演愛好者共襄盛舉。（記者叢昌瑾攝）

    開拓動漫祭揭幕，場內場外擠滿了動漫及角色扮演愛好者共襄盛舉。（記者叢昌瑾攝）

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