寒流持續 週二起逐漸回暖
2017-02-12
〔記者鄭瑋奇、江志雄、陳賢義、謝介裕、陳鳳麗／綜合報導〕玉山昨日凌晨四點五分開始降雪，直到下午一點四十五分才停止，下了九個多小時的雪，積雪達二．三公分，民眾直呼過癮。氣象局表示，昨天中南部剛好有中層水氣帶通過，但今日水氣就會消散。合歡山、太平山也都降下冰霰。
今日仍受到寒流影響，清晨各地氣溫偏低，北部、東北部低溫十至十一度，南部也是十一度；值得注意的是今日雲量減少，西半部會有輻射冷卻情況，低溫可能來到九度。也因雲量少，白天高溫回溫幅度較多，北部可來到十八至十九度，中南部二十至二十一度。
週一、週二寒流減弱，溫度會一天天回升一至二度，不過這兩天輻射冷卻情況仍明顯，中部以北低溫仍僅十至十一度；週二全台各地高溫有機會來到二十度以上。因為寒流來襲，各地陸續傳出心血管疾病患者和年長民眾疑因低溫猝死案例，呼籲民眾注意保暖。
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨天清晨再度降到攝氏零下三度，因水氣不足，沒有下雪，樹枝結滿霧淞，還下了兩小時冰霰，翠綠山林變成銀白世界，許多人直呼：「很美」、「超級冷」。
玉山昨日清晨四點五分降下今年入冬以來第三次瑞雪，連下了九個多小時，不過雪量並不大。氣象局玉山北峰氣象站指出，玉山一度出現零下五．四度低溫，未來仍隨時有下雪的可能。
玉山、合歡山都飄雪了
合歡山昨日白天溫度也曾降至零下五度，已下冰霰，並間歇性飄下雪花，冰封合歡山。因為路面結冰，昆陽到大禹嶺路段車輛須加掛雪鏈。
台東南橫公路向陽至埡口昨晨最低溫零下攝氏一度，成排樹木結霧淞、地面凍成冰，林務局人員護樹苗緊急加蓋保溫網。
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