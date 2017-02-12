這週開學 學生要連上6天課
2017-02-12
〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學明天開學，約二百六十萬名高中職、國中和國小學生，除了要面對「爽放」三週寒假和春節後的收假症候群，首週開學馬上要連上六天課，週六須補上二二八連假的課、且是全天，讓校長及老師都「嚴陣以待」。
全國中小學校長協會理事長、高市四維國小校長翁慶才昨表示，第一週連上六天挑戰很大，面對「最艱難的開學週」，學校多會安排學生做收心操，也會利用週三進修時間幫老師安排紓壓活動。
全校協副理事長、北市福星國小校長陳清義表示，首週就上六天的情況不多，去年寒假也遇到同樣情形，預期可能有學生週六請假，但也有不少學生期待趕快上學。
昨天半夜台南和高雄地震，教育部國教署署長邱乾國表示，少數學校有受損，但不影響開學，全國中小學將如期開學。
身兼高市四維國小校長的翁慶才說，睡到半夜被晃醒，一早趕到學校確認，幸好未受損害。不少學生會有收假症候群，上課不能專心、睡過頭上課遲到等，開學日他安排「視訊升旗」，由學童自己直播開學升旗活動，老師們也會安排全班靜坐、分享寒假體驗活動心得等。
陳清義則是規劃全校八百名學童在放寒假前寫春聯，把學校布置成紅公雞，孩子們收假上學第一個活動就是在牆上找自己寫的春聯，拉回學童上課的心情。
邱乾國提醒，今天還有一天可以收心，建議學生們不要太晚睡，睡前檢查明天開學應該準備的用具，最重要的是要減少網路使用量。
北市楊姓家長說，最擔心孩子開學第一天賴床，作業也沒寫完，很頭疼。高市陳姓家長表示，兩個孩子在寒假也是一早去安親班，開學只是改成去學校。
中市林姓國小學生表示，開學可以和同學一起玩，但有些老師很兇，功課也很多，很不想開學；北市王姓國中生因開學壓力大，前天突感心跳加快，家長急忙帶去就醫。
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