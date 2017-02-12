台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性

2017-02-12

〔記者楊金城、吳欣恬／綜合報導〕台南六甲區一處沒有牧場登記的火雞養殖場，從二月六日出現火雞大量異常死亡，累計超過三千隻火雞死亡，原懷疑飼料有問題，台南市動保處送驗後，昨日確認禽流感病毒H5核酸陽性，今天會檢出病毒分型，場內尚存兩百隻火雞已撲殺化製消毒。

確切的病毒分型 今出爐

防檢局表示，西部一直都有H5型疫情，今年已有十三場高病原性禽流感確診案例，總計撲殺十二萬七千多隻家禽，其中十二場在雲林縣，將會同地方政府持續加強防疫措施。

不過，二月九日有五位媒體記者只戴口罩，進入雞屍遍布的雞舍採訪，記者聞訊傻眼，不知是否要自我隔離觀察。

該場及周邊道路、公共區域已進行消毒，周邊一公里內的三間禽場已完成採樣監測，將持續監測三個月。