花蓮鴨運到宜蘭 驗出H5N6

2017-02-12

人若感染H5N6 致死率高達7成

〔記者吳欣恬、吳亮儀、花孟璟、江志雄／綜合報導〕禽流感疫情已在台灣境內擴散！二月二日花蓮縣玉里鎮有人拾獲一隻死亡幼禽，二月五日確診檢出H5N6新型高病原禽流感，農委會防檢局二月六日下令花蓮縣鴨、鵝廿一日前不准運出花蓮縣境，但六日下午近四千隻花蓮鴨已長途跋涉兩百公里，運往宜蘭縣屠宰，經採樣送驗，昨天確定感染H5N6。

已監測245人 目前全無類流感症狀

疾病管制署昨晚緊急發布訊息，要求宜蘭、花蓮兩縣衛生局針對屠宰場和陽性禽場相關人員造冊，進行健康監測。疾管署副署長羅一鈞說，原已監測二四五人，目前都沒有類流感症狀。H5N6禽傳人的能力弱，未曾有人傳人，不過感染後，致死率高達七成。

3787鴨隻疑感染 即時攔截銷毀

農委會主委林聰賢昨到雲林關切禽流感疫情，他表示，今年迄今國內共有十三場禽場確診高病原性禽流感，八成是土雞，案例都在西部。花蓮玉里死亡幼禽檢出與日、韓類似的H5N6亞型病毒，呼籲養禽場業者嚴加防範。

防檢局副局長施泰華指出，二月六日上午專家會議決議花蓮鴨鵝禁運，下午花蓮防疫所訪查九間養鴨場，發現有一間鴨場下午三、四點將三千七百八十七隻鴨運往宜蘭縣勝贏屠宰場，趕緊派員前往屠宰場攔截，由宜蘭縣防疫所採樣送檢。屠宰場已消毒並淨空廿四小時，凍存屠體全數銷毀。

防檢局下令，拾獲死禽地點五公里內總計十二間鴨場，須經檢測禽流感病毒後才可上市屠宰，全花蓮縣的鴨、鵝仍維持二月廿一日前禁止運往其他縣市屠宰。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，這家禽場為宜蘭業者的契作戶，半徑五公里範圍內所有養禽場都清查並採取樣本送驗，等於玉里鎮三民養殖區內所有大型及家庭養殖場都被劃入。將來要連續三個月未檢出禽流感病毒，才解除該地區監控措施。

宜蘭縣動植物防疫所指出，已漏夜銷毀鴨子屠體，並追蹤運禽車流向，另針對半徑三公里內禽場訪視調查，禁止場區禽類移動。

施泰華指出，因規定出生廿一天以內的小鴨要養在室內，花蓮這名飼主有兩處鴨場，分別養幼鴨和成鴨，距離拾獲死禽的田間小路分別只有一公里和兩公里。

該場又進了約三千隻鴨 先送檢暫不撲殺

三千七百八十七隻鴨從成鴨場運往宜蘭後，飼主又從自家幼鴨場進了約三千隻鴨至成鴨場。花蓮防疫所已採樣送檢，目前暫不撲殺。周圍三公里內的九間鴨場和十間家庭養殖場，已採樣送檢，結果尚未出爐。

花蓮防疫所初步調查時，蕭姓飼主否認曾經丟棄染病幼禽，週一將製作正式調查筆錄。