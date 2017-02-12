花蓮鴨運到宜蘭 驗出H5N6
人若感染H5N6 致死率高達7成
〔記者吳欣恬、吳亮儀、花孟璟、江志雄／綜合報導〕禽流感疫情已在台灣境內擴散！二月二日花蓮縣玉里鎮有人拾獲一隻死亡幼禽，二月五日確診檢出H5N6新型高病原禽流感，農委會防檢局二月六日下令花蓮縣鴨、鵝廿一日前不准運出花蓮縣境，但六日下午近四千隻花蓮鴨已長途跋涉兩百公里，運往宜蘭縣屠宰，經採樣送驗，昨天確定感染H5N6。
已監測245人 目前全無類流感症狀
疾病管制署昨晚緊急發布訊息，要求宜蘭、花蓮兩縣衛生局針對屠宰場和陽性禽場相關人員造冊，進行健康監測。疾管署副署長羅一鈞說，原已監測二四五人，目前都沒有類流感症狀。H5N6禽傳人的能力弱，未曾有人傳人，不過感染後，致死率高達七成。
3787鴨隻疑感染 即時攔截銷毀
農委會主委林聰賢昨到雲林關切禽流感疫情，他表示，今年迄今國內共有十三場禽場確診高病原性禽流感，八成是土雞，案例都在西部。花蓮玉里死亡幼禽檢出與日、韓類似的H5N6亞型病毒，呼籲養禽場業者嚴加防範。
防檢局副局長施泰華指出，二月六日上午專家會議決議花蓮鴨鵝禁運，下午花蓮防疫所訪查九間養鴨場，發現有一間鴨場下午三、四點將三千七百八十七隻鴨運往宜蘭縣勝贏屠宰場，趕緊派員前往屠宰場攔截，由宜蘭縣防疫所採樣送檢。屠宰場已消毒並淨空廿四小時，凍存屠體全數銷毀。
防檢局下令，拾獲死禽地點五公里內總計十二間鴨場，須經檢測禽流感病毒後才可上市屠宰，全花蓮縣的鴨、鵝仍維持二月廿一日前禁止運往其他縣市屠宰。
花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊表示，這家禽場為宜蘭業者的契作戶，半徑五公里範圍內所有養禽場都清查並採取樣本送驗，等於玉里鎮三民養殖區內所有大型及家庭養殖場都被劃入。將來要連續三個月未檢出禽流感病毒，才解除該地區監控措施。
宜蘭縣動植物防疫所指出，已漏夜銷毀鴨子屠體，並追蹤運禽車流向，另針對半徑三公里內禽場訪視調查，禁止場區禽類移動。
施泰華指出，因規定出生廿一天以內的小鴨要養在室內，花蓮這名飼主有兩處鴨場，分別養幼鴨和成鴨，距離拾獲死禽的田間小路分別只有一公里和兩公里。
該場又進了約三千隻鴨 先送檢暫不撲殺
三千七百八十七隻鴨從成鴨場運往宜蘭後，飼主又從自家幼鴨場進了約三千隻鴨至成鴨場。花蓮防疫所已採樣送檢，目前暫不撲殺。周圍三公里內的九間鴨場和十間家庭養殖場，已採樣送檢，結果尚未出爐。
花蓮防疫所初步調查時，蕭姓飼主否認曾經丟棄染病幼禽，週一將製作正式調查筆錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 鄭南榕推二二八運動 葉菊蘭︰血與淚的回憶
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 200人鐵馬遊 復興賞櫻揭序幕
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 來幫女媧補天 實境解謎可贏獎品
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 大支帶頭做公益 玖壹壹熱狗尬球技
- 台13線石虎遭路殺 苗栗今年第2起
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
- 小三擁遊艇、妻擁名車 贓款買的全查扣
- 規模6.7 菲強震15死
- 首筊就聖杯 大甲媽遶境3.24起駕
- 送燈籠、鑽燈腳 宮廟喜慶元宵
- 交通空品監測站 首座落腳大里
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 《自由廣場》請小英為曹老師主持公道
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 新埔迎天穿 巨型花燈踩街
- 少子化 龍德廟丁雞賽變丁雞展
- 米亞星世界：2017.2/12～2/18
- 惡霸駕駛 國道貼車屁股不到1公尺
- 〈看門道評味道〉當令時蔬 賞味正對時
- 吳敦義、洪秀柱指納民調不可能 郝龍斌諷保守
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
- 武陵賞櫻 三星首發車出發
- 《回歸傳統》東勢新丁粄節 丁粄綠轉紅
- 竹南炸邯鄲、後龍攻炮城 愈炸愈旺
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 美國跨性別娃娃 首度誕生
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 《中英對照讀新聞》Doctors to face penalty for taking selfie with corpse 醫師與屍體自拍而面臨懲戒
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
- 三星花海園區 今最後一天
標題：花蓮鴨運到宜蘭 驗出H5N6
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email